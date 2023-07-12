طفل عمره 8 سنوات يسرق سيارة تحت تهديد السلاح ويدخل في مطاردة مع الشرطة

تم القبض على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في ولاية ألاباما بتهمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح وقيادتها أثناء مطاردة الشرطة له.

ويزعم أن الصبي الصغير، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، اختطف شخصاً بالغاً تحت تهديد السلاح حوالي الساعة 11 صباحاً في شارع ويست فيرفيو في مونتغمري، حسبما قال الرائد سابا كولمان لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، رفض الطفل التوقف في الطريق استجابة لأمر الشرطة، ما أدى إلى مطاردة انتهت عندما صدم الصبي السيارة المسروقة بسيارة أخرى.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، وتم العثور على البندقية التي استخدمها الطفل في مكان الحادث.

تم القبض على الطفل البالغ من العمر 8 سنوات وهو محتجز في مقاطعة مونتغومري بتهمة السرقة من الدرجة الأولى، ومحاولة الهروب من الشرطة.

وقال ضابط الشرطة الذي طارده وتمكن من اعتقاله: "كلما أدركت أنه كان طفلاً صغيراً، كنت أعرف أنني يجب أن ألاحقه وأتأكد من عدم إصابة أحد وأنه تم القبض عليه لأني لا أريده أن يقود سيارته في جميع أنحاء مونتغمري، مما سيتسبب في المزيد من الحوادث أو إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين".