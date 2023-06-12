حفل زفاف يتحول إلى جنازة جماعية.. 10 معازيم ماتوا بطريقة مأساوية في أستراليا

شهدت إحدى حفلات الزفاف في أستراليا واقعة مأساوية، حيث لقي ما لا يقل عن 10 معازيم مصرعهم بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم، جراء الطقس السيء والضباب الكثيف، وأصيب حوالي 25 آخرون.

وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن الحادث المأساوي وقع عند دوار على طريق واين كنتري درايف، في بلدة جريتا في منطقة هانتر فالي بولاية نيو ساوث ويلز شمال سيدني، وتم نقل السائق الذي يبلغ من العمر 58 عاماً إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة، ووجهت إليه 10 اتهامت بعضها يتعلق بالقيادة الخطرة التي أدت إلى وفاة آخرين، والإهمال في القيادة، ورفضت السلطات الإفراج عنه بكفالة.

وخضع السائق لاختبارات إلزامية لتحديد ما إذا كان الكحول عاملاً في الحادث، لكن النتائج لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وقالت متحدثة باسم الشرطة للصحافيين: "هناك معلومات كافية لدينا لنثبت أنه ستكون هناك اتهامات ضد السائق".

وانزلقت الحافلة من منحدر عند الدوار، واندفعت إلى جانبها، وكانت تنقل حوالي 50 ضيفاً من حفل زفاف إلى مكان إقامتهم.

ونقلت "مترو" عن أحد ضيوف حفل الزفاف قوله للصحافيين: "لقد كان حفل الزفاف رائعاً وخيالياً.. ولكن بعدما تلقينا أخبار الحادث أصبنا جميعاً بالذعر".