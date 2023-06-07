حقيقة فيديو "مقاتلات مصرية تنتشر على حدود إسرائيل"

بعد أيام من حادثة مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين برصاص عنصر أمن مصري قضى بدوره في وقت لاحق على أرض إسرائيلية حدودية مع مصر، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يظهر انتشار الطيران المصري على الحدود مع إسرائيل. لكن الادعاء خطأ والفيديو مصور قبل ثماني سنوات وهو يُظهر قاعدة جويّة في كوريا الجنوبيّة.

يظهر في الفيديو طائرات عسكرية تسير في مطار قبل أن تبدأ في التحليق.

وعلّق الناشرون بالقول "انتشار الطيران المصري على الحدود المصرية الإسرائيلية وبعض التشكيلات من قوات الجيش المصري وإعلان حالة الاستنفار للجيش الإسرائيلي".

وجاء انتشار هذا الفيديو عقب حادثة مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين برصاص عنصر أمن مصري قضى بدوره في وقت لاحق على أرض إسرائيلية حدودية مع مصر.

وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً، أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن "حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية السبت"، واتفق الجانبان على "أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واستمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وأكد مكتب نتانياهو الاتصال، مشيرا في بيان الى أن السيسي "أعرب عن تعازيه الحارة". وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل شكر للرئيس المصري "التزامه إجراء تحقيق معمّق ومشترك بشأن هذا الحادث"، وأن المسؤولَين شددا على "التزامهما تعزيز السلام والتعاون الأمني".

حقيقة الفيديو

أما الفيديو المتداول فهو قديم ولا يُظهر طائرات عسكريّة مصريّة.

فبعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، يُرشد التفتيش إليه منشوراً سنة 2014 على قناة يوتيوب تحمل اسم القاعدة الجويّة الأميركية كونسان.

إلى ذلك، وزّعت وزارة الدفاع الأميركية مقاطع الفيديو نفسها التي تُظهر انطلاق مقاتلات من قاعدة كونسان الجويّة نحو تدريبات عسكريّة بغرض حفظ السلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكونسان هي قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الأميركية، تقع بالقرب من مدينة جونسان في كوريا الجنوبية.