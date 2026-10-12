قتيل و20 جريحاً بانفجار قنبلة عنقودية خبأها طالب إسرائيلي بحقيبته خلال رحلة مدرسية

لقي شخص مصرعه وأُصيب نحو 20 إسرائيلياً، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، إثر انفجار ذخيرة لم تنفجر من مخلفات المواجهات العسكرية مع "حزب الله" على الجبهة الشمالية، وذلك خلال رحلة مدرسية لطلاب مدرسة دينية في منطقة سلسلة جبال راميم الحدودية، وفق ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية اليوم (الإثنين).

ووفقاً للتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقع الحادث بالقرب من كيبوتس "يفتاح" أثناء تواجد طلاب من الصفوف السابعة إلى التاسعة من مدرسة "أورط معالوت" في رحلة سنوية معتمدة؛ حيث عثر أحد الفتية على جسم متفجر من مخلفات القصف الصاروخي المتبادل على الحدود اللبنانية ووضعه داخل حقيبته، قبل أن ينفجر لاحقاً أثناء تجمع المجموعة بجانب الطريق. وترجح التقديرات الأولية أن المقذوف عبارة عن قنبلة عنقودية أو رأس حربي لصاروخ أُطلق نحو المنطقة خلال العمليات الحربية وظل ملقى بين الأحراش.

وأفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بمقتل أحد المتواجدين على الفور، وإصابة ثلاثة بجروح بالغة الخطورة، فضلاً عن نحو 17 إصابة بين طفيفة ومتوسطة طالت طلاباً وأفراداً من الكادر الإشرافي، جرى إخلاء الحالات الحرجة منهم بواسطة مروحيات إلى المستشفيات.

وعلى الصعيد الميداني، فرضت الشرطة وخبراء المتفجرات طوقاً أمنياً لعزل المسار الواقع بين بلدتي "منارة" و"يفتاح"، فيما باشرت وحدات الهندسة في الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط واسعة للتأكد من خلو المنطقة من قذائف أو صواريخ أخرى لم تنفجر.

وأكدت القناة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات عاجلة لمتابعة الموقف وعمليات الإخلاء الطبي، في حين فتحت وزارة التعليم الإسرائيلية بالتعاون مع بلدية معالوت غرف دعم ميداني للتعامل مع تداعيات الحادث.