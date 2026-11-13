بعد أن علِق في نافذة بناية .. فرق الإطفاء تنقذ لصّاً يخاف من المرتفعات وتسلّمه للشرطة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا حالة من الجدل والتفاعل، في مدينة إسطنبول، حيث ظهر فيه لص وهو عالق في نافذة إحدى الشقق السكنية، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء لإنقاذه وتسلمه إلى الشرطة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد وقعت الحادثة، صباح امس الخميس، في شارع "داملا" بحي "غينج عثمان"، التابع لمنطقة غونغورين في إسطنبول، عندما حاول المشتبه به اقتحام شقة سكنية داخل مبنى مؤلف من خمسة طوابق، بهدف السرقة ليتبين لاحقاً أن لديه خوفاً مرضياً من المرتفعات والأماكن العالية.

وتشير التفاصيل إلى أن الرجل اقترب من المبنى وحاول تسلق واجهته للوصول إلى إحدى النوافذ، بعدما لاحظ وجود حارس أمن في محيط المكان، الأمر الذي دفعه، إلى محاولة التسلل بسرعة إلى داخل الشقة تفادياً لانكشاف أمره.

لكن المحاولة لم تسر كما خطط لها، إذ فشل المشتبه به في عبور النافذة، ليجد نفسه عالقاً داخل إطارها، على ارتفاع يُقدّر بنحو ثلاثة أمتار عن سطح الأرض، في وضعية حالت دون تمكنه من الدخول إلى الشقة أو النزول إلى الشارع.

وظل الرجل عالقاً في النافذة لنحو ساعة كاملة، وسط مشهد لفت انتباه سكان الحي والمارة، الذين فوجئوا بوجود شخص معلّق على واجهة المبنى، قبل أن يبادروا إلى إبلاغ فرق الطوارئ والشرطة.

وعقب تلقي البلاغ، وصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وعملت على التعامل مع الموقف باستخدام سلّم مخصص، لتتمكن في نهاية المطاف من إنزال المشتبه به إلى الأرض بأمان، وإنهاء حالة بقائه عالقاً في النافذة.

وفور إنزاله، كانت عناصر الشرطة في انتظاره، حيث أوقفته واقتادته إلى مركز الأمن لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، على خلفية الاشتباه بمحاولته اقتحام الشقة بغرض السرقة.

ولم تتوقف أصداء الواقعة عند حدود الحي الذي شهد الحادثة، إذ أثار الفيديو الذي وثّق لحظات بقاء الرجل عالقاً في النافذة، ثم تدخل فرق الإطفاء لإنقاذه، تفاعلاً واسعاً وجدلاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وانقسمت التعليقات بين من استغرب الطريقة التي انتهت بها محاولة السرقة، ومن سخر من الموقف غير المألوف الذي وجد المشتبه به نفسه فيه، فيما ركز آخرون على تدخل فرق الإطفاء والجهود التي بذلتها لإنزاله بأمان، رغم طبيعة الحادثة.