نتنياهو يتوعّد بـ"ضربات شديدة" إذا هوجمت إسرائيل

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه الاثنين، بتوجيه "ضربات أشد" إذا قرر "أعداء إسرائيل" شن هجوم جديد.

وفي معرض حديثه عن تدمير البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع علي طاهر بجنوب لبنان الخميس، والذي وصفه بأنه "إنجاز، قال نتنياهو "أقول لهم، إذا لم تكونوا قد استخلصتم الدروس بعد، وقررتم مهاجمتنا مجددا، فستتلقون ضربات أشد بكثير".

وكان نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس قالا الخميس في بيان مشترك إن "الجيش الإسرائيلي دمر اليوم البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

وأضاف نتنياهو الإثنين "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنية التحتية في المنطقة الأمنية في لبنان. وسنواصل القضاء على أي تهديد يواجه إسرائيل".