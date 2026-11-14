مسؤولون أميركيون: فرق الطوارئ تبدأ عمليات إنقاذ إثر اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية تقل أكثر من 100 شخص في نيو أورليانز

اصطدمت ناقلة نفط، الجمعة بتوقيت وسط أميركا، بسفينة سياحية في نهر بـ نيو أورليانز وعلى متنها 129 راكبا، مما أدى إلى غمر السفينة السياحية جزئيا بالمياه.

وقال مسؤولون إن عمليات إنقاذ الركاب جارية في نهر المسيسيبي. ولم تعلن السلطات على الفور ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات أو وفيات.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث ناقلة النفط "أتلانتيك أسفلت"، الأكبر حجما بكثير، وهي تصطدم بالسفينة السياحية ذات العجلات المجدافية، التي بدا أنها راسية. وشوهد أشخاص في النهر يرتدون سترات نجاة، أو يقفون بالقرب من السياج، بينما كان الجانب الآخر من السفينة "أمريكان هيريتدج" يميل أكثر نحو الماء.

وتُشغل شركة "أميركان كروز لاينز" السفينة السياحية.