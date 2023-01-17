اتهام أب بـ"القتل غير العمد" بعد وفاة ابنته بسبب السمنة

وجه القضاء البريطاني تهمة "القتل غير العمد" لأحد الآباء بعد وفاة ابنته بسبب السمنة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الأب "ألون تيتفورد" متهم بالإهمال الجسيم والتسبب في وفاة ابنته "كايليا" التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً بسبب مشاكل صحية مرتبطة بوزنها الزائد، والتي عثر عليها المسعفون فاقدة للوعي في منزل أسرتها بجنوب ويلز، وأعلنوا وفاتها بعد دقائق من وصولهم.

وقالت المحكمة إن والدا "كايليا" فشلا في ضمان تلبية احتياجاتها الغذائية، مما أدى إلى إصابتها بالسمنة المرضية، وفشلا في ضمان حصولها على التمرينات الكافية لتحسين حالتها الصحية، وبينما أقرت والدتها "سارة" بالذنب رفض والدها الاتهامات، ولا تزال محاكمته جارية بحسب وسائل الإعلام البريطانية.