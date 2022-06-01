"الصحة العالمية": التدخين يقتل 8 ملايين شخص يوميا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يتسبب في وفاة ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص يوميا وذلك في اليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ.

وأكد مدير تعزيز الصحة بالمنظمة روديغر كريش، أن صناعة التبغ تضر بالبيئة بنفس قدر مخاطر التدخين على حياة البشر.

وقال: "يقتل التبغ حوالي 8 ملايين شخص كل يوم، كل عام، لكن هل عرفنا إنه يتسبب أيضًا في قتل حوالي 600 مليون شجرة، ,200000 هكتار من الأراضي و84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون و 22 مليار طن من المياه؟ هذا ما يكلفه نمو التبغ من خلال التخلص من النفايات والمخلفات التي ينتجها".

وطبقاً لكيرش، يتم التخلص من 4,5 تريليون عقب من أعقاب السجائر كل عام في أنهارنا ومحيطاتنا، حيث يلوث كل عقب سيجارة حوالي 100 لتر من الماء.

لكن الأمل في تقليل الأضرار الصحية البيئية يبقى كبيراً، حيث قالت منظمة الصحة إن حوالي 700 مليون من حوالي 1.3 مليار شخص مدخن في العالم يخططون للإقلاع عن التدخين، على الرغم من صعوبة الإقلاع عن إدمانه.

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