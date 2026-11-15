في الصين تطبيق لمن يشترون سلعا غير ضرورية ويشعرون بعدها بندم شديد

بدأ تطبيق جديد على منصة "ويشات" في الصبن بجذب الجمهور الاستهلاكي الواسع، لمساعدتهم على تنظيم غريزة الاستهلاك التجاري وجماح الشراء الاندفاعي. ويحمل التطبيق الجديد اسم "أيها المحفظة، انتظري !" (Wallet, Please Wait) ويتيح للمشتري الاستفتاء الواسع حول ضرورة شرائه لمنتج معين.

ويمكن للمستخدمين فيه تقديم طلبات شراء تتضمن تفاصيل السلعة، وسعرها، وأسباب الرغبة في اقتنائها، بالإضافة إلى أي بدائل أرخص متاحة. كما يستطيع المتسوقون مشاركة هذه الطلبات مع أفراد عائلاتهم أو نشرها في "ساحة" عامة، حيث تُقبل الطلبات أو تُرفض بناءً على تصويت الجمهور؛ إذ يتعين على المصوتين توضيح أسباب قراراتهم.

وفي إحدى الحالات، وافق غرباء على طلب مستخدم عاطل عن العمل -يعتمد في معيشته على مدخراته- لشراء وجبة عشاء (مشويات) بقيمة 60 يواناً (حوالي 9 دولارات أمريكية).

وفي المقابل، أثارت طلبات أخرى انقساماً أكبر؛ فعلى سبيل المثال، انتهى طلب لشراء هاتف "آيفون" جديد بقيمة 15 ألف يوان (حوالي 2240 دولاراً أمريكياً) بتعادل في الأصوات (6 مقابل 6) بين مؤيدين يرون ضرورة تحديث الأجهزة التقنية الأساسية، ومعارضين يفضلون إصلاح شاشة الهاتف الحالي بتكلفة أقل.

في المقابل، حظيت المشتريات المتعلقة بالسلامة -مثل جهاز كشف أول أكسيد الكربون مخصص لأقارب مسنين في منطقة ريفية- بموافقة سريعة في غضون دقائق، حيث أشاد المصوتون بها واصفين إياها بأنها "غير مكلفة وبالغة الأهمية".

ورغم بساطة آليات عمله، نجح التطبيق المصغر في جذب اهتمام الجمهور بسرعة كبيرة. ووفقاً لـ "" (China Business News Media)، تجاوز عدد مستخدمي التطبيق 10 آلاف مستخدم في غضون تسع ساعات فقط من إطلاقه، ليصل لاحقاً إلى أكثر من 300 ألف مشارك، مع تقديم نحو 370 ألف طلب شراء.

وقد طُوِّرت هذه الأداة في غضون ثمانية أيام فقط على يد مديرة منتجات في شنغهاي وتستخدم اسماً مستعاراً هو "هوشان". وصرحت "هوشان" لوسائل الإعلام بأن فكرة المشروع نبعت من تجربتها الشخصية مع الشراء الاندفاعي؛ إذ كانت تشتري غالباً سلعاً غير ضرورية، ثم تشعر بالندم فوراً.

وذكرت "شياو شين"، وهي مستخدمة تقيم في شنتشن، لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" (SCMP) أن مجرد ملء نموذج الطلب يخلق لحظة توقف كفيلة بكبح الرغبة الأولية في الشراء.

وأوضحت لي تشونلينغ، عالمة الاجتماع في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لموقع "داجونغ نيوز" أن هذا التطبيق المصغر يعكس توجهاً متزايداً نحو "نمط جديد من الاقتصاد في الإنفاق" بين جيل الشباب (الجيل زد)، الذين باتوا يتخلون عن السلع غير الضرورية لإنفاق أموالهم بوعي أكبر على ما يهمهم حقاً.

وتزامن صعود هذه الأداة مع مهرجان "11/11" (Double 11) في الصين، وهو حدث تسوق سنوي حقق في العام الماضي إجمالي قيمة مبيعات عبر الإنترنت بلغ 1.6 تريليون يوان (239 مليار دولار أمريكي).