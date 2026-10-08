مكتوم بن محمد يعتمد "استراتيجة دبي للذهب"

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي. وأعلن سموه أن دبي حلت في المركز الأول عالمياً في التكنولوجيا المالية. كما أعلن سموه عن اعتماد "استراتيجة دبي للذهب"، والتي تهدف لمحافظة دبي على صدارتها الدولية في هذا القطاع.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، واستعرضنا خلاله أهم مؤشراتنا المالية. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، أسسنا الاقتصادية راسخة، وتنافسيتنا العالمية في تطور، ومسيرة النمو لا تتوقف."

وتابع سموه: "دبي في المركز الأول عالمياً في التكنولوجيا المالية، ولدينا أكثر من 10 آلاف شركة نشطة في مركز دبي المالي العالمي، وأكثر من 55 ألف مستثمر جديد في سوقنا المالي خلال التسع أشهر الأولى من هذا العام، 72% منهم من خارج الدولة. وفي قطاع الأصول الافتراضية بلغ حجم التداول مستوى قياسي بلغ 7.4 تريليون درهم خلال ال12 شهراً الماضية."

وأضاف سموه: "وخلال الاجتماع اعتمدنا "استراتيجة دبي للذهب"، حيث بلغ حجم تجارة دبي الخارجية من الذهب 1 تريليون درهم خلال العام الماضي بنمو 60%، وتستقبل دبي حوالي 15% من الذهب المتداول عالمياً. هدفنا من الخطة الجديدة أن تحافظ دبي على صدارتها الدولية في هذا القطاع."