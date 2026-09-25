فولكس فاغن وأودي تستدعيان أكثر من 2.1 مليون سيارة حول العالم

أعلنت شركتا فولكس فاغن وأودي عن استدعاء أكثر من 2.1 مليون سيارة من سياراتهما المباعة حول العالم، بسبب خلل في نظام التوجيه في تلك المركبات.

ووفقا لنادي السيارات الألماني (ADAC) فإن سبب الاستدعاء هو مشكلة في نظام التوجيه في بعض طرازات السيارات التي طرحتها الشركتان في الأسواق العالمية، وفي أسوأ الأحوال قد يؤدي هذا الخلل إلى ضعف التحكم أو تعطل نظام التوجيه بالكامل، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

في ألمانيا وحدها، سيتم استدعاء حوالي 960 ألف سيارة، منها حوالي 900 ألف سيارة فولكس فاغن، وحوالي 60 ألف سيارة أودي.

وفي إطار الحملة سيتم استدعاء سيارات جولف: Golf Variant وTiguan وTouran وCaddy، التي تم إنتاجها من سبتمبر 2013 حتى يوليو 2024، بالإضافة إلى سيارات Audi Q3 المنتجة من أكتوبر 2017 حتى مايو 2024، إلى مراكز الخدمة.

وفي المراكز الخاصة بالشركتين سيقوم الخبراء بصيانة وإصلاح العيوب مجانا، فيما أكدت مجموعة فولكس أنه لم يتم تسجيل أية معلومات عن حوادث مرورية أو إصابة مرتبطة بتلك العيوب.