متسلقو جبال لجأوا للذكاء الاصطناعي فتاهوا وأنقذتهم الشرطة

قامت فرق الإنقاذ في كاليفورنيا بإنقاذ ثلاثة متسلقين مبتدئين عالقين على قمة جبل بعد اعتمادهم التام على الذكاء الاصطناعي لتخطيط رحلتهم، والتي انتهت بشكل فاشل.

وكان ثلاثة رجال من روزفيل وجدوا أنفسهم عالقين طوال الليل على جبل شاستا بعد استخدامهم برنامج جيمني للذكاء الاصطناعي من جوجل لتخطيط مسارهم وقائمة أمتعتهم، وهو خطأ وصفه مكتب شرطة مقاطعة سيسكيو بأنه "خطوة كارثية".

وأقام المتسلقون المبتدئون معسكرًا أساسيًا على ارتفاع 2560 م في 30 أغسطس، قبل أن ينطلقوا في الساعة الثالثة فجر اليوم التالي حاملين حقائب ظهر صغيرة إلى القمة، مليئة بما أوصى به البرنامج ووصل الفريق إلى القمة في الساعة السابعة مساءً يوم الأحد، أي بعد خمس ساعات من الموعد الموصى به للعودة ظهرًا، ثم بدأوا النزول في الظلام، وفقًا لشبكة ABC News.

وبعد حوالي ساعة من بدء النزول، سقط أحد المتسلقين وأصيب في ركبته. واتصلت المجموعة بمركز شرطة المقاطعة للاستفسار عن الاتجاهات، لكنهم انحرفوا عن المسار ودخلوا وادي ماد كريك شديد الانحدار، حيث اضطروا للمبيت في العراء دون مأوى.

كما نفدت بطاريات هواتفهم المحمولة أثناء النزول، مما تركهم بلا نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو القدرة على طلب المساعدة. ووصل إليهم متسلقو الجبال التابعون لهيئة الغابات الأمريكية صباح الاثنين (1 سبتمبر)، وقدموا لهم الإسعافات الأولية، ورافقوا الثلاثة إلى نقطة بداية المسار دون أي حوادث أخرى.

وبعد عملية الإنقاذ، أخبر أحد الرجال نائبًا أن المجموعة اعتمدت بشكل كبير على تطبيق "جيميني" طوال فترة التخطيط. وبحسب التقارير، قدّر التطبيق مدة الصعود بثماني ساعات، بينما استغرقت الرحلة الفعلية حوالي ست عشرة ساعة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة سيسكيو إن "جيميني" نصح المتنزهين أيضًا بالتقليل بشكل كبير من حمولتهم. وأضاف المكتب: "نصحهم جيميني بإحضار كميات أقل بكثير من الطعام والماء مما تحتاجه مجموعتهم، خاصةً عندما تحول صعودهم المخطط له بثماني ساعات إلى رحلة شاقة استمرت لعدة أيام".

واعترف أحد المتنزهين: "لقد اعتمدنا بشكل مفرط على الذكاء الاصطناعي بدلاً من تفكيرنا النقدي".

وقال الشريف جيريميا لارو إن ميل التكنولوجيا إلى إظهار الثقة المفرطة يُعدّ جزءًا من الخطر. وأضاف في حديثه لقناة KPTV: "إنها تميل إلى تزويدك بمعلومات إيجابية، وتجعلك تبدو وكأنك لا تُقهر، وأعتقد أن هذا يُسبب مشاكل، خاصةً عندما يكون الوضع شديد الخطورة. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة جيدة، لكن لا ينبغي استخدامه كخبير. تواصل مع أشخاص حقيقيين".