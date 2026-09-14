محمد بن راشد: دبي استقبلت 7 ملايين سائح ونرحب بالجميع في بلادنا

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الاثنين، معرض سوق السفر العربي 2026.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" أثناء زيارتي اليوم لمعرض سوق السفر العربي 2026 بمشاركة 80 دولة.. تجتمع هيئات السياحة، وشركات الطيران، والعلامات العالمية في قطاع الضيافة، وشركات التقنية لتناقش مستقبل السياحة العالمية لدينا في دبي. استقبلت دبي حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى.. وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة.. نرحب بالجميع في بلادنا.. ونعد الجميع باستمرار جهودنا لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية بكرمها.. وتنوعها.. وحيويتها".