استطلاع: أغلب الأميركيين يريدون من الكونغرس الجديد إنهاء حرب إيران

أظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس أن غالبية الأميركيين يريدون ​أن يعمل الكونغرس المنتخب حديثا، ويتمتع الديمقراطيون فيه بالأغلبية، على إنهاء الحرب مع إيران ‌وإلغاء الرسوم ​الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما يشير إلى مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهر الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى أمس الاثنين، أن 71% من الأميركيين يريدون أن يقر الكونغرس تشريعا ينهي الصراع الذي بدأه ترامب وإسرائيل مع إيران في 28 فبراير. وتشمل هذه النسبة 93% من الديمقراطيين و51% من الجمهوريين.

وحقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي أكبر أغلبية لهم في مجلسي الشيوخ والنواب منذ عام 2008 على الأقل، في صفعة قوية للجمهوريين الموالين لترامب، وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف والحرب التي تلقى معارضة شعبية واسعة. وسيسيطر الديمقراطيون ‌على المجلسين عندما يؤدي الكونجرس الجديد اليمين في الثالث من يناير كانون الثاني.

وقال 62%، وهي نسبة أصغر من بين المشاركين في الاستطلاع لكنها لا تزال مهمة، إنهم سيدعمون أي ‌جهود لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.

وتعهد قادة ‌الحزب الديمقراطي بمعالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة، وقالوا إنهم سيحاولون إنهاء الحرب الأمريكية ‌على إيران. وتعهد عدد من أعضاء ‌الحزب أيضا بوقف العمل بالرسوم الجمركية.

وقال تسعة من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع إن قضايا تكاليف المعيشة يجب أن تكون ​محور اهتمام الكونجرس خلال ‌أول 100 يوم من عمله. ​وتريد نسبة أقل التركيز على قضايا، ⁠مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي وإصلاح قوانين الهجرة وتغير المناخ.

لكن يبدو أن كثيرا من الأميركيين يشعرون بالقلق من أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم الجديدة لبدء إجراءات قانونية ضد ترامب. وقال حوالي 42 ​بالمئة من المشاركين ⁠في الاستطلاع إن محاولة ⁠ الكونغرس الجديد محاسبة ترامب تمهيدا لعزله ستكون "سيئة على البلاد"، بينما قال 33% إنها ستكون جيدة للبلاد. أما الباقون فلم يكونوا متأكدين أو لم يجيبوا على السؤال.

والديمقراطيون في الكونغرس منقسمون ⁠حول كيفية خفض تكاليف الرعاية الصحية، وحول مدى الحزم في استهداف ترامب، بما يتضمن ما إذا كان ينبغي عزله هو أو أعضاء من حكومته. ومن المتوقع أن يجرى تصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع على محاسبة وزير الدفاع بيت هيغسيث تمهيدا لعزله بعد تحرك من أحد المشرعين الجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع أن شعبية ترامب عند 32% ‌وهي نسبة قريبة من أدنى مستوى لها في مسيرته السياسية، لكنه أظهر أيضا أن الديمقراطيين لا يحظون بشعبية كبيرة.

وينظر ​حوالي 45% من الأميركيين بشكل إيجابي للديمقراطيين، بينما ينظر 51% بشكل سلبي لهم.

وينظر حوالي 35% للجمهوريين نظرة إيجابية، بينما ينظر إليهم 60% نظرة سلبية.

وجمع استطلاع رويترز/إيبسوس، الذي أجري عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، ردود 1705 من البالغين الأميركيين. ​ويبلغ هامش الخطأ فيه حوالي نقطتين ‌مئويتين.