شاب يقتل صديقه بسبب خلاف على الفليفلة الخضراء في العشاء

قُتل رجل في الخامسة وعشرين من عمره بسبب خلاف حول درجة حدة الفليفلة الخضراء، بعدما أطلق صديقه عليه النار بعد نقاش حار.

وأفادت الشرطة أن إرفين غوتيريز، 22 عامًا، وناثانيال كافازوس، 25 عامًا، كانا في شقة يتناولان العشاء ويشربان، ونشب بينهما شجار حول حدة الفلفل الأخضر في الإنتشلادا التي كانا يتناولانها. وخلال الشجار، أخرج غوتيريز مسدسًا وأطلق النار على كافازوس عدة مرات، ما أدى إلى مقتله وفقا لمحطة (KRQE)

واستجاب الضباط حوالي الساعة 11:30 مساءً لبلاغ عن إطلاق نار في شقق كوبر هيلز، الواقعة في 4200 شارع سبانيش بيت الشمالي الشرقي. وبينما كان المحققون يحققون في الحادث، سلّم غوتيريز نفسه للشرطة في وسط مدينة ألبوكيرك، حيث يواجه تهمة القتل العمد.