​مصر.. حفل زفاف "السلطان" في مرسى مطروح يثير الجدل

أشعل حفل زفاف ضخم أقيم في محافظة مرسى مطروح منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حتى أنه أصبح حديث مصر والعالم العربي، نظرًا لمظاهر الاحتفال الكبيرة غير المسبوقة، والهدايا التي ضمت سيارات فارهة من ماركات عالمية.

ووفقاً لموقع "تليجراف مصر"، يعود الزفاف الضخم الذي أقيم خلال يومي 23 و24 سبتمبر الجاري على مساحة 55 فدان، إلى “السلطان” عمر عبد الرحمن العميري، نجل قبيلة “العميرات” أو ما يطلق عليها “عيت عميرة”، إحدى القبائل العربية العريقة، التي تقيم في مدينة النجيلة بمطروح.

على عكس الأفراح الكبيرة التي يكون فيها فنانون وفنانات وأغاني صاخبة، كان ذلك الحفل عبارة عن مناسبة إسلامية تعكس عادات وتقاليد البادية المصرية في أبهى صورها، وذلك بحضور عدد كبير من كل قبائل مطروح إلى جانب المحافظات المجاورة وكذلك من دول الجوار من بينها الأردن.

منع اختلاط وأداء الصلوات ورحلات عمرة

لم يكن الحفل الإسلامي الكبير الذي حضره كبار قراء القرآن الكريم، مختلطًا، كما أنه لم يوزع فيه خمور أو ما شابه، وما يميزه أن الحضور كانوا يصطفون لأداء الصلوات كلما حان موعد الآذان، فضلًا عن توزيع حوالي 5 أو 6 رحلات عمرة من بينها رحلة لكبير سن.

جدل بسبب الولائم والهدايا

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، أنه تم ذبح في حفل الزفاف الذي تكلف أكثر من نصف مليار جنيه، حوالي 90 عجل و 120 خروف و30 جمل، إلى جانب توزيع هدايا ضخمة عبارة عن سيارات فارهة من ماركتي “بورش” و"لامبورجيني".

وما بين ما اعتبره البعض من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أنها مظاهر مبالغ فيها، للاحتفال بمناسبة الزواج، إلا أن أهالي مطروح دافعوا ضد الهجوم والانتقادات بأن الحفل يعكس عادات القبائل العربية فهم أهل “كرم”.

اعتقد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي من الذين لا يعرفون طبيعة المناسبات البدوية، أن لقب “سلطان”، يعني شخص صاحب سلطة ونفوذ، إلا أن أحد المقيمين في مدينة مطروح أوضح، أن السلطان هو لقب يقصد به “عريس الليلة”، وهو يطلق على كل شاب من القبائل العربية عند زفافه وخاصة عند الأهالي في مطروح ولا علاقة لذلك بالإمكانيات المادية.