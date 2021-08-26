زواج أسطوري لابن رئيس نيجريا وحفل يشبه إحدى ليالي ألف ليلة وليلة

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن سي أن أن

في حفل يشبه إحدى ليالي ألف ليلة وليلة اقترن ابن رئيس نيجيريا، يوسف بوخاري، بابنة أحد الحكام البارزين بولاية كانو الشمالية الغربية، في حفل فخم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستمرت الأعراس على مدار يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في قصر أمير بيشي، والد العروس، بحضور آلاف المهنئين. وشوهدت أساطيل من الطائرات الخاصة متوقفة على مدرج مطار كانو، ما أثار غضب السكان المحليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام من ذلك، كان كل من العروس والعريس قد استضافا أصدقائهما في احتفالات ما قبل الزفاف من خلال بطولة بولو خاصة.

واسترعت العروس الأنظار عندما ظهرت على المسرح وكأنها بطلة قصة الأطفال الخيالية الأميرة «فروزن».



واسترعى ثوب الزفاف المرصع بالجواهر من على الكتف انتباه الشرطة الإسلامية في كانو المعروفة باسم الحسبة وكذلك المراقبين الدينيين الصارمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوسف هو الابن الوحيد للرئيس بخاري. والتقى العروسين في المملكة المتحدة حيث كان كليها يدرسان هناك. ومن بين النيجيريين البارزين الذين حضروا الحفل الفخم يوم السبت، نائب رئيس البلاد ييمي أوسينباغو، والرئيس السابق جودلاك جوناثان، ومنافس بخاري الرئيس في انتخابات 2019 أتيكو أبو بوكار.

وانتقد رجل الدين الإسلامي الشهير أحمد أبو بكر جومي بشدة مظاهر الثراء والبذخ الذي أبدته الطبقة الحاكمة النيجيرية في حفل الزفاف. يقول «أخبرني أحدهم أن جميع الطائرات الخاصة في نيجيريا تم استئجارها لحضور حفل زفاف ابن بخاري... بعض الناس في الأسر وفي الأدغال والمدن يتعرضون للجوع، ويواجه المواطنون مشاكل شتى، ومع ذلك ينفق السياسيون الأموال العامة لصالحهم».

كما أعربت الهيئات الصحية في نيجيريا عن قلقها بشأن التجمهر في حفل زفاف نجل الرئيس بعد الارتفاع الأخير في إصابات كوفيد في البلاد، بعد أسابيع من اكتشاف نوع دلتا شديد العدوى.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، دفع العريس مهر العروس 500 ألف نيرة (حوالي 1200 دولار) لعائلة العروس - وهو مبلغ ضخم للعديد من العائلات في المنطقة الشمالية الفقيرة.

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