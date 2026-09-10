اقتيد من العرس إلى السجن .. عريس تركي يقدم للعروس ذهباً بمليون دولار

أثار حفل زفاف فاخر أقيم في ولاية فان شرقي تركيا جدلاً واسعاً، انتهى بالقبض على العريس وإيداعه السجن بدلاً من منزل الزوجية، على خلفية تقديم هدايا ذهبية ضخمة لعروسه.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أظهرت مقاطع مصورة ارتداء العروس كميات هائلة من الذهب والحلي تكفي للعرض في واجهة متجر مجوهرات، وقدرت قيمتها بنحو 45 مليون ليرة تركية، ما يعادل نحو 1.1 مليون دولار أميركي.

وعلى أثر ذلك، داهمت قوات الأمن منزل العريس، محمد فاتح تانشالان، المعروف بلقب "قارا حيدر من فان"، وأوقفته، فيما طلب الادعاء العام التركي إجراء تحقيق وفحص شامل لمصادر الأموال والثروة الخاصة به، بما فيها الذهب والمجوهرات التي تم عرضها في حفل الزفاف.