مأساة في ليلة العمر .. عروس تُصاب بجلطات دماغية خلال حفل الزفاف

تحولت ليلة زفاف عروس أمريكية من مناسبة مليئة بالفرح إلى مأساة مفاجئة، بعدما فقدت قدرتها على المشي والتوازن قبل دقائق من مراسم الزواج، ليضطر عريسها إلى حملها أمام الحاضرين، دون أن يتخيل أحد أن الأعراض التي ظهرت عليها كانت مقدمة لإصابتها بسكتات دماغية خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة.

ووقعت الحادثة في الخامس من سبتمبر الماضي بمدينة روتشستر بولاية نيويورك الأمريكية، حيث كانت آنا لاسكو تستعد للاحتفال بزفافها على خطيبها كونور لاسكو، قبل أن تشعر فجأة بطنين حاد في أذنها اليسرى.

وسرعان ما تطورت الأعراض إلى دوار شديد وفقدان القدرة على التحكم في ساقها اليسرى، بالإضافة إلى صعوبة الكلام والحفاظ على التوازن، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق بين الحاضرين.

وقالت آنا، خلال تصريحات لقناة «WGAL 8»، إنها شعرت بانهيار مفاجئ في ساقها، ولم تعد قادرة على الوقوف أو التحرك بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن بعض الموجودين اعتقدوا في البداية أنها تحت تأثير الكحول.

وعندما شاهد العريس كونور حالة خطيبته، أدرك أن هناك أمرًا غير طبيعي، لكنه لم يكن يتوقع أن الأمر يتعلق بمشكلة خطيرة في الأوعية الدموية المغذية للدماغ.

واضطر العريس إلى حمل آنا خلال مراسم الزواج بعدما عجزت عن السير، في مشهد مؤثر اختلطت فيه مشاعر الحب بالخوف على حياتها.

ومع استمرار تدهور حالتها، قررت العائلة اختصار الاحتفال ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكشفت الفحوصات إصابة العروس بتسلخ في الشريان الفقري الأيسر، وهي حالة تحدث نتيجة تمزق في الطبقات الداخلية لجدار أحد الشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ، وقد تؤدي إلى تكوّن جلطات تعيق تدفق الدم.

ونظرًا لخطورة الوضع، نُقلت آنا بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى سترونغ التذكاري، حيث تعرضت لسكتة دماغية، قبل أن تصاب بسكتتين إضافيتين خلال رحلة علاجها.

وخضعت العروس للرعاية الطبية والتأهيل لاستعادة قدراتها الحركية، حتى تمكنت من مغادرة المستشفى يوم 22 سبتمبر والعودة إلى منزلها بولاية أوهايو.

وأعربت آنا عن امتنانها الكبير لزوجها وأسرتها وجميع من قدموا لها الدعم خلال الأزمة، مؤكدة أنها تتمسك بالتفاؤل والعزيمة رغم التجربة الصحية القاسية التي مرت بها.

وتسلط الواقعة الضوء على خطورة تجاهل الأعراض العصبية المفاجئة، مثل فقدان التوازن وصعوبة الكلام وضعف أحد الأطراف، إذ قد تشير إلى سكتة دماغية تستدعي التدخل الطبي الطارئ.