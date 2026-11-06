طرحة العرس فوق النعش والزفّة إلى المقبرة .. مصرع عروس تركية قبل أيام من زفافها (فيديو)

وسط صدمة عارمة وحالة من الذهول وبدلاً من موكب يزفّها لصالة الإحتفالات، شُيعت العروس التركية صفية كايماكجي، البالغة 25 عامًا، لمثواها الأخير بعد أن لقيت حتفها في حادث سير على طريق "أيدين– دنيزلي" جنوب غربي البلاد، أثناء توجهها برفقة أقاربها إلى دنيزلي لتنظيف المنزل الذي كانت تستعد للعيش فيه بعد زفافها.

وفي مشهد مؤثر للغاية، خطف منظر طرحة العروس الموضوعة فوق النعش الأنظار، وسط دموع ذويها ممن كانوا يستعدون للاحتفال بزواجها، فإذا بهم يسيرون في جنازتها ويشيعونها إلى مثواها الأخير.

وكانت دعوات الزفاف قد وُزعت بالفعل، حيث كان الزوجان يخططان للعيش في دنيزلي، ما دفع صفية إلى التوجه صباحًا من قريتها برفقة أقاربها لتنظيف المنزل الجديد وترتيب مستلزمات الزواج التي كانت قد جهزتها.

ووقع الحادث قرب حي "غينجيلي" صباحا، حيث فقد سائق سيارة من طراز "توفاش" السيطرة عليها، ما جعلها تتجاوز الجزيرة الوسطية، ثم انقلبت وانتقلت إلى المسار المقابل قبل أن تنحرف إلى جانب الطريق.

وأبلغ شهود عيان مركز اتصالات الطوارئ بالحادث، حيث هُرعت إلى الموقع فرق الإسعاف والدرك، غير أن الفرق الطبية أعلنت وفاة صفية كايماكجي في مكان الواقعة، بينما نُقل 5 أشخاص كانوا داخل السيارة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.



