حفل أسطوري كلَّف 10 ملايين دولار .. 900 ألف وردة في زفاف محامية ترامب

اجتمع مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشخصيات من عالم الرياضة والأعمال في زفاف محاميته السابقة ألينا حبة على رجل الأعمال التركي تورهان ميلدون، في فندق "والدورف أستوريا" في نيويورك.

وقدرت تقارير تكلفة الحفل بنحو 10 ملايين دولار، وتحدثت عن استخدام نحو 900 ألف وردة في تزيينه.

وأقيم الزفاف، السبت 26 سبتمبر، في قاعة بالطابق الرابع من الفندق. ونقل موقع "ذا كوريسبوندنت" عن أشخاص حضروا المناسبة ومطلعين على ترتيباتها أن الورود جُلبت من داخل الولايات المتحدة وخارجها. أما تقدير التكلفة فاستند إلى مصادر تحدثت إلى الموقع، من دون نشر فواتير تؤكد المبلغ النهائي.

ولم تقتصر التفاصيل اللافتة على الزينة، فقد ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الضيوف تلقوا علبا فردية من الكافيار في بداية العشاء، وأن الحفل شهد مشاركة فرقة موسيقية كبيرة.

كما أشارت إلى أن حبة ارتدت ثلاثة فساتين خلال المناسبة، وأن مغني الراب الأميركي نيلي أحيا احتفالا لاحقا للضيوف.

وكان من بين الحاضرين، بحسب التغطيات الأميركية، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير العدل الأميركي تود بلانش، وبطل الملاكمة السابق مايك تايسون.

واكتسبت ألينا حبة شهرة واسعة من تمثيل ترامب في قضايا قانونية قبل عودته إلى الرئاسة، وتولت لاحقا مناصب في إدارته، بينها العمل مستشارة في البيت الأبيض، ثم شغلت منصب المدعي العام الفيدرالي بالإنابة في ولاية نيوجيرسي.

أما ميلدون، فيشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميلر هولدينغ" التركية، التي تعمل في قطاعات تشمل البناء والاستثمار.

وجمع الزفاف ضيوفا من محيط حبة السياسي وشخصيات ترتبط بعالم أعمال زوجها، في واحدة من أبرز المناسبات الخاصة التي شهدتها نيويورك خلال أسبوع اجتماعات الأمم المتحدة.

وتكرر في تغطيات الزفاف أن عمر ميلدون 29 عاما، لكن سجلات هيئة الشركات البريطانية تسجل تاريخ ميلاده في ديسمبر 2000. وبناء على ذلك، فعمره 25 عاما وقت الحفل، وهي المعلومة التي أوردها أيضا "ذا كوريسبوندنت" بعد مراجعة السجل.

ويعد هذا الزواج الثالث لحبة، وفق الموقع الذي تحدث إلى بعض ضيوف الحفل، أما المبلغ الذي أُنفق بالفعل فلا يزال غير مثبت بوثائق منشورة؛ لذا يبقى رقم 10 ملايين دولار تقديرا منسوبا إلى مصادر التغطية، بينما تعكس صور الزينة حجم المناسبة من دون أن تثبت وحدها عدد الزهور المستخدمة فيها.