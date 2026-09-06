حاكم أم القيوين يحضر حفل استقبال أقامه سلطان المنصوري بمناسبة زفاف نجله

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبدالله بن ماجد الغرير.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وبارك سمو الشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.