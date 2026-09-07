أحمد سعد لجوليا بطرس في عرس ابنها: "أغني التفاهة دي إزاي قدّامك" ؟

أحيا المطرب المصري أحمد سعد حفل زفاف نجل المطربة جوليا بطرس في لبنان.

وكانت المطربة اللبنانية قد احتفلت مع زوجها نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، بزفاف نجلهما سامر بو صعب إلى العروس لانا نصولي، في منزل العائلة ببلدة ضهور الشوير في جبل لبنان، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين.

وأحيا المطرب المصري أحمد سعد الحفل، فيما أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المغني يمازح بطرس، قائلاً إنه "أغمي عليه" عندما رآها شخصياً.

كما أضاف متسائلاً: "أغني التفاهة دي إزاي قدّامك". فردت بطرس بالضحك وطلبت منه أداء أغنيته الشهيرة "ابن المحظوظة".

يذكر أن سامر بو صعب هو النجل الأكبر للفنانة اللبنانية ونائب رئيس مجلس النواب.

وقد بدأت علاقته بلانا نصولي أثناء سنوات الدراسة في لندن واستمرت عدة أعوام قبل أن تتوّج بالخطوبة في أغسطس 2025 خلال حفل أُقيم بمنطقة فقرا في جبل لبنان.

ثم تزوج الثنائي مدنياً في بلجيكا خلال شهر يونيو 2026، وسط أجواء عائلية خاصة وحضور محدود من المقربين، قبل الاحتفال بزفافهما في لبنان.