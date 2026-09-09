منصور بن زايد يحضر أفراح الشامسي والسالمي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سيف الشامسي بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة سالم سلطان السالمي، وزفاف نجلي أحمد سيف الشامسي إلى كريمتي حمد سيف الشامسي وذلك بمركز أرض المعارض بأبوظبي.. وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة أسرية سعيدة.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين اجتمعوا لمشاركة العرسان وذويهم فرحتهم بهذه المناسبة، في أجواء عكست عمق الترابط الاجتماعي، وأصالة قيم التلاحم والتآلف التي تميز المجتمع الإماراتي.