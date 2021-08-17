قرود طليقة تثير الذعر وتتسلق على شرفات منازل حدائق الأهرام بالجيزة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر «نسانيس» فيصل من القرود في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن فوجئ السكان بوجود قرود تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل، حيث كانت تلك القرود تلهو وتقفز بين البلكونات والأسوار للبحث عن الطعام، حسبما نشر موقع «اليوم السابع».

وأثارت القرود الطليقة الذعر بين سكان حدائق الأهرام الذين التقطوا صورا للقرود وهي تقفز عبر البلكونات، وسط تساؤلات وسخرية من سبب انتشار هذه القرود، وتبين أن أحد سكان منطقة حدائق الأهرام يحب تربية النسانيس والقرود، واعتاد على هذا الأمر مثل تربية الكلاب والقطط، لكن اثنين من النسانيس استطاعت الهرب وخرجت من منزله وبدأت في رحلة تجول بمنطقة حدائق الأهرام.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور القرود عبر صفحاتهم بموقع «فيس بوك»، مع الاستغاثة بمسئولي الطب البيطري للوصول إلى القرود واعادتها إلى المنطقة التي هربت منها.

وأبلغ سكان حدائق الأهرام محافظة الجيزة، والتي أخطرت مديرية الطب البيطري لتتبع القرود الهاربة والتي أثارت أثار هروب القرد حالة من الذعر بين سكان المنطقة.



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