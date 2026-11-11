حديقتك المقبلة تحمل بصمتك.. دبي تتيح لسكان 11 حياً اختيار أسماء 35 حديقة مجتمعية جديدة

أطلقت "حدائق دبي"، وجهات مجتمعية وترفيهية تديرها بلدية دبي ، مبادرة تتيح لسكان أحد عشر حياً سكنياً في دبي المشاركة في اختيار أسماء 35 من الحدائق الجديدة التي من المقرر افتتاحها خلال موسم الشتاء، ليسهموا بذلك في ترك بصمتهم الخاصة في مجتمعاتهم المحلية.

وسيكون باب المشاركة في مسابقة «سمّوا حديقتكم» مفتوحاً أمام السكان من مختلف الأعمار، لاقتراح أسماء مبتكرة تستلهم من التراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهوية المجتمعية التي تميز كلاً من هذه الأحياء، والقصص والحكايات الخاصة بها. وسيحصل أصحاب الأسماء الفائزة على جائزة بقيمة 2,500 درهم لكل منهم، ليصبح الاسم الذي اقترحه جزءاً أصيلاً من ذاكرة المكان يبقى للأجيال القادمة.

وتتيح المبادرة لجميع سكان الخوانيج، المزهر، المحيصنة، البرشاء، الورقاء، مردف، ند الشبا، المرغم، الليسيلي، النهدة، وغدير الطير، المشاركة في اختيار أسماء الحدائق ليقترح كل من يستوفي شروط المشاركة الاسم الذي يراه مناسباً، سواء استوحاه طفل من خياله، أو اقترحه أحد الآباء أو الأمهات، أو استلهمه أحد السكان من ارتباطه بالحي الذي يعيش فيه.

ولا تقتصر أهمية المبادرة على اختيار أسماء حدائق الأحياء، بل تشجع السكان أيضاً على الإسهام بشكل فعال في تشكيل هوية أحيائهم، وتعزيز صلتهم بالأماكن التي تجمعهم في حياتهم اليومية. وتأتي هذه المسابقة في وقت تستعد فيه بلدية دبي لافتتاح 35 حديقة جديدة خلال موسم الشتاء، لتتاح للسكان فرصة المشاركة في تطوير المساحات التي تجمع الجيران للترفيه والاسترخاء وممارسة أنشطتهم اليومية.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال محمد عبدالرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "لكل حيّ في دبي هويته وتاريخه وحكاياته الخاصة، ونحرص على أن تعكس الحدائق الجديدة طابع الأحياء التي تخدمها. وندعو السكان من خلال مبادرة «سمّوا حديقتكم» إلى المشاركة معنا منذ البداية بأفكار يقدمها الأطفال والآباء والأمهات ومن عاشوا في الحيّ لسنوات طويلة. فكل اقتراح ينبغي أن يعكس ما يميّز الحيّ، ويعزز ارتباط سكانه بمساحة تجمعهم، وتبقى إرثاً تستمتع به الأجيال القادمة».

وأضاف: "يشكّل افتتاح 35 حديقة جديدة خلال هذا الموسم خطوة أولى نحو توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الأحياء، بالتزامن مع افتتاح حدائق جديدة، بما يتيح للسكان فرصاً أوسع للمشاركة في تشكيل ملامح مجتمعاتهم وتعزيز ارتباطهم بها".

معايير اختيار أسماء الحدائق

تدعو المبادرة السكان إلى تقديم أفكار مبتكرة مع مراعاة ستة معايير رئيسية؛ إذ ينبغي أن يعكس الاسم المقترح معنى يرتبط بالحيّ، أو يستلهم تاريخه أو هويته أو تطلعاته، وأن يحمل رسالة إيجابية ترحّب بالجميع، وأن يكون مميزاً ضمن مجموعةالحدائق العامة في دبي.

وتشمل المعايير أيضاً سهولة نطق الاسم وكتابته وتذكّره باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يحافظ على معناه وقيمته بمرور الوقت، وأن يصلح للاستخدام على لوحات الحدائق والخرائط. وتدعو المبادرة السكان إلى إطلاق العنان لخيالهم ضمن هذه المعايير الستة، واقتراح اسم ذي دلالة يترك أثراً باقياً في الحيّ.

وستختار «حدائق دبي» الأسماء الفائزة من بين المقترحات المستوفية للشروط، بما يضمن فرصاً متكافئة لجميع المشاركين. ، على أن تعلنها رسمياً خلال فعالية مفتوحة للجمهور تقام في شهر ديسمبر 2026. ويحصل صاحب كل اسم فائز على جائزة قدرها 2,500 درهم، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 87,500 درهم.

ويمكن للسكان تقديم الأسماء المقترحة إلكترونياً لغاية 9 ديسمبر 2026 وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول المبادرة وشروط المشاركة عبر https://www.dm.gov.ae/name-your-new-park/.