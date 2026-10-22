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رداً على ما نُشر في زاوية «لقطة»، بشأن رصد قيام قائدي شاحنات بنقل حمولات كبيرة، من دون تثبيتها وتأمينها بالشكل المناسب، ما قد يعرّضها للسقوط على الطريق، ويشكل خطراً على سلامة مستخدميه، خصوصاً المركبات التي تسير خلفها، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تقوم، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، بتكثيف الرقابة والتفتيش على الشاحنات ومركبات نقل البضائع للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة، بما في ذلك تثبيت الحمولة وتغطيتها بالشكل المناسب، وعدم تحميل المركبات بصورة تشكل خطراً على الطريق ومستخدميه، وذلك للحد من تساقط الحمولة أو تسربها والتسبب في الحوادث، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية دورية على الشوارع الرئيسة والخارجية في إمارة دبي.

حدائق

ناشد سكان بمنطقة القوز الأولى في دبي بتحديث وتطوير مرافق الحدائق العامة الثلاث في المنطقة، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى التجهيزات الحديثة والمرافق الترفيهية والخدمية التي تلبي احتياجات الأهالي والأسر والأطفال، ولفتوا إلى أهمية إعادة تأهيل هذه الحدائق، وتزويدها بألعاب حديثة للأطفال، ومناطق جلوس مظللة، ومسارات للمشي وممارسة الرياضة، إلى جانب تحسين المرافق العامة والإنارة والتشجير، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واعتدال الأجواء، ما يشجع السكان على ارتياد الحدائق وقضاء أوقات ممتعة فيها، مقترحين وضع خطة لتطويرها بما يواكب النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها دبي.

سلوكيات

قال سائقون إن هناك سلوكيات دخيلة انتشرت أخيراً، إذ يعمد بعض قائدي المركبات إلى رمي القمامة من نوافذ سياراتهم، مشوهين جمالية الطرقات بتصرف غير حضاري، مناشدين الجهات المعنية بتغليظ المخالفات والغرامات المالية للاهتمام بالمظهر الحضاري، وتسيير دوريات لمنع المخالفات، وعمل حملات توعية للاهتمام بنظافة المدن.