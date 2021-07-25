«الرجل العنكبوت» يتحول إلى ثور هائج ويعتدي على امرأة داخل متجر بلندن

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو غريب اعتداء رجل يرتدي زي «الرجل العنكبوت-Spider Man» يركل ويضرب عاملة في متجر بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد اقتحم «الرجل العنكبوت» كثور هائج أحد أبواب المتجر قبل أن يركل موظفة في منطقة الرقبة ويصرخ عليها قبل أن يلكمها بقوة ويطرحها على الأرض.

وبعدها أظهر مقطع الفيديو شجارًا بين مجموعة من المقتحمين والموظفين العاملين في المتجر وعدد من الزبائن وهو ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل لفض النزاع وذلك بحسب تقارير محلية.

ويمكن سماع أحد المتفرجين المصدومين وهو يصرخ قرب نهاية المقطع بالقول: «يا إلهي».

ولم تكشف التقارير الأمنية السبب الحقيقي وراء الشجار العنيف فيما ذكرت وسائل الإعلام أنه تم اعتقال رجلين يبلغان من العمر 35 و 37 عامًا، وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 17 و 18 عامًا.

لا يزال الخمسة جميعًا رهن الاحتجاز، وفقًا لصحيفة «ذا صن».

وتم نقل امرأة في العشرينات من عمرها إلى المستشفى بإصابات طفيفة، ووفقًا لقناة «آى.تي.في نيوز»، تم علاج خمسة آخرين في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم متجر «أسدا»: «نحن على علم بحادث وقع في المتجر الخاص بنا في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونحن لا نتسامح مع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة تجاه الزملاء أو العملاء ونحن نعمل عن كثب مع الشرطة في تحقيقاتهم».

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