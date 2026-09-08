تجربة تسوّق تعيد زمن «غرف العجائب»

في سوق ليدن هول التاريخية في لندن، لم يعد التسوق مجرد جولة بين المتاجر، فجرس صغير معلّق على واجهة متجر مصغّر أصبح مفتاحاً لتجربة تعيد إلى الحياة أجواء زمن كانت فيه الأشياء النادرة والغريبة تُجمع داخل ما عُرف بـ«غرف العجائب».

وتستضيف السوق تركيباً فنياً تفاعلياً يحمل اسم «Wunderkammer - غرف العجائب»، مستلهَماً من خزائن الفضول التي ازدهرت في أوروبا خلال القرنين الماضيين، حين كان أصحابها يجمعون مقتنيات غير مألوفة من الطبيعة والفن والثقافات المختلفة، ويعرضونها بوصفها عالماً مصغراً يثير الفضول والدهشة.

لكن التجربة الجديدة لا تكتفي باستعادة الفكرة القديمة، بل تنقلها إلى قلب أحد أبرز المعالم التاريخية في لندن. فقد صُمم التركيب مستلهَماً أيضاً من المسارح المصغرة والعمارة الفيكتورية لسوق ليدن هول، ليبدو المكان كأنه مشهد مسرحي صغير يتحرك داخله الزائر ويتفاعل مع تفاصيله.

وفي أحد أكثر عناصر التجربة طرافة، يستطيع المتسوق قرع جرس على متجر مصغر، قبل أن يتلقى خدمته عبر فتحة صغيرة في واجهة المبنى، في محاكاة لطقوس المتاجر التقليدية، لكن بطريقة تجمع بين اللعب والتصميم والتسوق.

وتكتسب التجربة خصوصيتها من المكان نفسه، فسوق ليدن هول، بواجهاتها وتفاصيلها المعمارية الفيكتورية، لا تعمل هنا مجرد خلفية للتركيب، وإنما تدخل في تكوينه البصري، بحيث يتجاور التاريخ الحقيقي للمكان مع عالم مصغر يستعيد روح المتاجر والمسارح القديمة.