متجر كوري يجبر زبائنه على تسلق صخرة كبيرة لرؤية آخر معروضاته

أثار متجر كوري جنوبي اهتمام المتابعين بعد أن وضع صخرة عالية وضخمة في وجه زبائنه الراغبين في تفحص آخر معروضاته، مشترطا عليهم تسلق الصخرة وسط المعرض لتحقيق هذه الغاية.

ورتب متجر الملبوسات في العاصمة سيؤول بضائعه من القبعات والقمصان على رفوف أعلى الصخرة، بحيث يستحيل رؤيتها من أسفل وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الإسبانية. وسجل زبائن فيديوهات لبعضهم البعض وهم يخوضون التجربة المثيرة لرؤية ما فوق الصخرة. ولم يذكر أصحاب المتجر كيفية إدخال الصخرة لداخل المحل، سبب اعتماد هذا الأسلوب لكن معلقين محليين ذكروا أنهم من المتأثرين بثقافة التسلق الجبلي وأرادوا إغناء تجربة التسوق المحلي بها أيضا.