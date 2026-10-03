مقتل شاب أردني في شيكاغو لأنه رفض بيع السجائر لقاصر

لقي شاب أردني مصرعه داخل متجر للسجائر في مدينة شيكاغو الأميركية، بعد رفضه بيع السجائر لفتى يبلغ من العمر 17 عاماً.

وبحسب رواية أفراد عائلته كان الشاب محمد فايق، قد رفض بيع السجائر لفتى دخل المتجر قرابة الساعة 9:27 مساء الخميس، لعدم بلوغه السن القانونية، وطالبه بإبراز بطاقة الهوية للتأكد من عمره.

وغادر الفتى المتجر بعد رفضه تقديم هويته، قبل أن يعود في وقت لاحق، بحسب رواية أهل الضحية، ويطلق النار عليه، لتصيبه رصاصة في منطقة الحنجرة وتخرج من الرقبة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وحسب موقع "خبرني" الإخباري الأردني، قالت العائلة إن السلطات الأميركية تمكنت من تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار، وتتواصل عمليات البحث عنه للقبض عليه واستكمال التحقيقات.