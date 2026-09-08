صيني يرسل موصل طعام إلى سنغافورة لشراء فطائر الكاري

أثار عامل توصيل طعام صيني فضولاً واسعاً على الإنترنت، بعد ظهوره في سنغافورة لشراء فطائر الكاري لصالح زبون في الصين، في طلبية طعام عابرة للحدود.

وفي 31 أغسطس الماضي، نشرت كلوي، وهي صينية مقيمة في سنغافورة، مقطع فيديو يظهر الرجل مرتدياً زي شركة «ميتوان»، إحدى أكبر منصات توصيل الطعام في الصين، وهو ينتظر أمام متجر «هونغ ليم كاري باف» للوجبات الخفيفة، الواقع في مركز «بي إل كيو مول» التجاري، على بُعد نحو 17 دقيقة بالسيارة من مطار شانغي في سنغافورة.

وقالت كلوي لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إنها اقتربت من الرجل بعدما لاحظت أنه يواجه صعوبة في التواصل مع موظفي المتجر. ولدهشتها، اكتشفت أنه يرتدي زي «ميتوان»، وأوضح لها أنه جاء لتنفيذ طلبية طعام عابرة للحدود.

وكشف الرجل أن زبوناً صينياً استمتع بفطائر الكاري في المتجر خلال زيارة سابقة إلى سنغافورة، وأراد تناولها مجدداً، فطلبها عبر خدمة التوصيل التابعة لـ«ميتوان».

وبحسب الرجل، دفع الزبون 360 دولاراً مقابل تذكرة الطيران، فيما أنفق 11 دولاراً أميركياً على فطائر الكاري. لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الزبون أو الكشف عما إذا كان قد حصل على إكرامية.

وأثار الفيديو موجة من الفضول والشكوك على الإنترنت، إذ تساءل بعض المستخدمين عما إذا كانت الواقعة مدبّرة كجزء من حملة تسويقية. إلا أن كلوي أوضحت أنها لم تتلقَّ أي رعاية أو تكليف لتصوير الفيديو، مؤكدة أن ما حدث كان مجرد مصادفة.

وعلّق أحد المستخدمين قائلاً: «إنفاق مبلغ كبير لإشباع رغبة شديدة في تناول الطعام يبدو جنونياً، لكنه يستحق ذلك تماماً. سأفعل الشيء نفسه عندما أصبح ثرياً».