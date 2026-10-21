سرق صناديق «ماك ميني» وترك الأجهزة.. أغرب عملية سطو على متجر إلكترونيات في أميركا

اقتحم لص متجراً للتقنيات في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأميركية، وحطم نافذته قبل أن يفرّ حاملاً عشرات الصناديق التي ظن أنها تحتوي على أجهزة حاسوب، ليكتشف أن غنيمته لم تكن سوى صناديق فارغة، في واقعة أثارت الضحك والاستغراب.

وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يحطم نافذة المتجر، ثم يبدأ في دفع صناديق أجهزة «ماك ميني» إلى الخارج، من دون أن يتحقق من محتوياتها، فيما بقيت الأجهزة الحاسوبية الحقيقية داخل المتجر.

وقال موظف المتجر، كوران روز، لمحطة «فوكس 10» الإخبارية، إنه فوجئ عند وصوله بأن النافذة محطمة بالكامل، موضحاً أن اللص لم يدخل إلى المبنى بكامله، بل اكتفى بإدخال نصف جسده عبر النافذة، وبدأ بإخراج الصناديق تباعاً.

وأضاف روز أن الرجل اكتفى بجمع الصناديق والفرار بها، من دون أن ينتبه إلى أن الأجهزة التي يبحث عنها كانت موجودة أمامه مباشرة.

وعندما سألته المحطة عما سرقه اللص وما إذا كانت المسروقات ذات قيمة، أجاب: «لا شيء! مجرد صناديق فارغة»، مضيفاً أن أجهزة الحاسوب كانت أمامه، لكنه اختار سرقة الصناديق وحدها، قبل أن يعلّق ساخراً على تصرفه.

وقال روز إن الواقعة أثارت ضحك العاملين، معرباً عن ارتياحه لعدم تعرض أي شخص للأذى، رغم الأضرار التي لحقت بالمتجر.

وقدمت الشركة بلاغاً إلى الشرطة، على أمل أن تساعد تسجيلات كاميرات المراقبة في التعرف على هوية المشتبه فيه، ومحاسبته على اقتحام المتجر وإلحاق الأضرار به.