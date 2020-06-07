أصيب بنزيف في الرأس.. طرح مسن أرضا يفضح عنف الشرطة الأميركية

المصدر: بافالو - وكالات

رفعت دعوى ضد اثنين من أفراد الشرطة الأميركية بسبب دفعهم متظاهرا مسنا وطرحه أرضا والتسبب في إصابته بجرح في رأسه خلال مسيرة بمدينة بافالو الأميركية.

وقالت وسائل إعلام أميركية السبت إن الدعوى تضمنت اتهاما لهما بالاعتداء الجسيم.

ودفع الاثنان أمام محكمة المدينة الواقعة بولاية نيويورك بأنهما غير مذنبين.

وأظهر شريط فيديو أن الشرطيين دفعا الرجل المسن بقوة خلال مسيرة نظمت بداية فترة حظر التجوال ما أدى إلى سقوطه أرضا وأصيب بنزيف في الرأس.

تم إيقاف الشرطيين عن العمل عقب هذا الاعتداء، ودان كل من عمدة بافالو بايرون براون وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو هذا الاعتداء، ودعا الأخير إلى طرد الشرطيين ومواصلة توجيه اتهامات جنائية إليهما.

وأبدى العديد من أفراد الشرطة بمدينة بافالو دعمهما لزميليهما بقوة.

ويظهر الفيديو صفا من أفراد الشرطة وهم يسيرون في أحد الشوارع، ثم يقوم اثنان منهم بدفع الرجل السبعيني.

والرجل المصاب يدعى مارتن غونيو، وهو في «حالة خطيرة لكنها مستقرة» بحسب محاميه الذي أوضح أنه متظاهر سلمي نشط منذ فترة طويلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ونظمت خلال الأيام الماضية تظاهرات في العديد من المدن الأميركية ضد العنصرية وعنف الشرطة والظلم الاجتماعي بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد خنقا بركبة شرطي أميركي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا يوم 25 مايو الماضي.

وتطورت بعض الاحتجاجات إلى مصادمات وأعمال تخريب.

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