سرق شاحنة إطفاء كانت تخمد حريقاً في منزله

في واقعة غريبة، سرق رجل أميركي شاحنة إطفاء وفرّ بها، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق الذي اندلع في منزله بولاية نيو هامبشاير، قبل أن تتحول عملية الهروب إلى مطاردة انتهت بإلقاء القبض عليه.

وقالت الشرطة إن نيستور رومان، البالغ من العمر 30 عامًا، استولى على شاحنة إطفاء أثناء استجابة فرق الإطفاء للحريق قبيل فجر الثلاثاء، وانطلق بها بعيدًا عن موقع الحادث.

وخلال هروبه، صدم رومان شاحنة إطفاء أخرى كانت تُستخدم في مكافحة النيران، ودهس خراطيم المياه، وكاد أن يصطدم بثلاثة من رجال الإطفاء، قبل أن تنتهي رحلته بالاصطدام بسياج خشبي، وفق ما نقلته محطة «إيه بي سي» عن المحققين.

ولم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ تلقت الشرطة لاحقًا بلاغًا من صاحب منزل آخر أفاد باصطدام شاحنة إطفاء بحديقة منزله، فيما كان المشتبه به يحاول دخول المنزل.

وقال الملازم كريستوفر لاد، من شرطة ولاية نيو هامبشاير، إن مركز العمليات تلقى بلاغًا يفيد بأن رومان توقف عند منزل في شارع فاراواي، على بُعد بضعة كيلومترات من موقع الحريق، مضيفًا أن رجال الشرطة تمكنوا من التواصل معه بينما كان يحاول بالفعل الدخول إلى الجزء الخلفي من المنزل.

وأُلقي القبض على رومان بعد مقاومة، ويواجه عدة تهم، من بينها الاستخدام المتهور لسلاح خطير والسطو.

وفي الوقت نفسه، دُمّر منزل رومان، الواقع بالقرب من حدود ولاية فيرمونت، جراء الحريق الذي كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه عند بدء الواقعة.