سرقة بطاقات بوكيمون بقيمة مليون دولار.. لغز يحير الشرطة الأميركية

تجري السلطات الأميركية تحقيقات في سرقة استهدفت شاحنة تابعة لشركة الشحن «فيديكس» في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، إثر اختفاء شحنة من بطاقات «بوكيمون» النادرة.

وتُقدّر القيمة الأولية للبطاقات المسروقة بنحو مليون دولار، وسط توقعات بارتفاع حجم الخسائر مع استمرار عمليات حصر المسروقات.

ووقعت الحادثة خارج مقر شركة "Professional Sports Authenticator" المعروفة اختصارًا باسم "PSA"، والمتخصصة في تقييم البطاقات النادرة وتصنيفها وتوثيق أصالتها.

وبحسب ما نقلته مجلة "People" الأميركية عن المتحدثة باسم شرطة سانتا آنا، ناتالي غارسيا، فإن التحقيقات الأولية كشفت اختفاء منصتين كاملتين محملتين بصناديق البطاقات، إلى جانب تعرض منصة ثالثة للعبث وسرقة جزء من محتوياتها.

قفل مفقود وشحنة بمليون دولار

بدأ اكتشاف الواقعة عندما لاحظ سائق الشاحنة اختفاء القفل الخاص بها، ليتبين بعد تفقد الحمولة أن مجهولين تمكنوا من الوصول إلى الشحنة والاستيلاء على جزء كبير منها.

وأوضحت الشرطة أن كل منصة كانت تضم نحو 100 صندوق، فيما لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد العدد الإجمالي للبطاقات المسروقة.

وقدرت السلطات قيمة المفقودات مبدئيًّا بنحو 963 ألف دولار، لكنها رجحت تجاوز الخسائر هذا الرقم بعد استكمال عمليات الجرد والتقييم.

وأشارت غارسيا إلى أن الشاحنة كانت متوقفة داخل ساحة مفتوحة تابعة للمنشأة، لا تحيط بها أسوار، رغم وجود عناصر أمن في الموقع.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد المدة التي بقيت خلالها الشاحنة دون مراقبة، وكيفية تنفيذ السرقة، في وقت لم تعلن فيه توقيف أي مشتبه به أو استعادة أي من المسروقات.

إجراءات لمنع بيع البطاقات المسروقة

من جانبها، أكدت شركة "فيديكس" تعاونها مع السلطات المختصة، مشددة على أن حماية شحنات العملاء تمثل أولوية قصوى لديها.

أما شركة "كوليكتورز"، المالكة لعلامة "PSA"، فأعلنت اتخاذ إجراءات للحد من إمكانية تداول البطاقات المسروقة في الأسواق.

وأوضحت أنها عطلت شهادات التوثيق المرتبطة بالبطاقات المفقودة، وأبلغت شركاءها في أسواق المقتنيات النادرة لمراقبة أي محاولات لبيع القطع المرقمة أو المميزة.

كما تواصلت الشركة مع العملاء المتضررين، وبدأت العمل على ترتيبات لتعويضهم وفق القيمة السوقية العادلة لمقتنياتهم.



