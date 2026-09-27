استنفار أمني واعتقالات وإجلاء سكان قرب قاعدة بريطانية يستخدمها الجيش الأميركي

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، إنها ألقت القبض على عدة رجال للاشتباه في تورطهم في ‌جرائم تتعلق بمتفجرات.

وأضافت أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عدداً من المركبات في "واقعة كبرى" قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة في جنوب غرب إنجلترا.

وأضافت الشرطة أن سكان المناطق المجاورة جرى إجلاؤهم من منازلهم.

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة تصريحاً باستخدام قاعدة فيرفورد ⁠التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تهاجم سفناً في مضيق هرمز.

وحذر الحرس الثوري الإيراني في يوليو من أن أي قاعدة تستخدم في هذه الضربات ستكون ‌هدفاً مشروعاً.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة المسلحة منعت الوصول إلى البوابة الرئيسية للقاعدة، وتم وضع معدات أمام نقاط الدخول وتم أيضاً إجلاء ‌سكان قرية مجاورة إلى مركز ترفيهي.

وتمركزت نحو 30 ‌مركبة طوارئ، من بينها سيارات شرطة وإسعاف وإطفاء، في قرية ‌فيرفورد قرب القاعدة.

وقالت شرطة ‌جلوسترشير في بيان "يجري حالياً إخلاء عدد من العقارات في منطقة ويلفورد بعد الإعلان عن واقعة كبرى. يأتي ذلك ‌في أعقاب اعتقال عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات ⁠بموجب قانون المتفجرات".

وأضافت "يفحص فريق الجيش المتخصص في التعامل مع الذخائر والمتفجرات حالياً عدداً من المركبات". وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأمر أصبح الآن تحت السيطرة.

ورفض متحدث ⁠باسم القوات الجوية ⁠الأميركية مناقشة إجراءات معينة لحماية القوات.

وقال "يبقى الجناح 501 للدعم القتالي والأجنحة الأخرى التابعة لنا والمتمركزة في المملكة المتحدة في حالة يقظة، وسيتخذون الإجراءات ⁠المناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكيين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم".

وتابع "نقيم باستمرار مجموعة متنوعة من العوامل التي تحدد التدابير التي نطبقها أو نعدلها لحماية منشآتنا وأفرادنا وعائلاتهم".

وقالت بريطانيا في يوليو إن قواتها المسلحة على استعداد لحماية البلاد من أي هجوم بعد أن حذر ‌الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من مغبة السماح لقاذفات أميركية بالإقلاع من قاعدة فيرفورد.

وأطلع وزراء بريطانيون الجهات المشغلة للبنية التحتية الحيوية على التهديد الذي تمثله روسيا، في وقت يزداد فيه قلق الحكومة من احتمال وقوع عمليات تخريب وهجمات إلكترونية. وتنفي روسيا شن هجمات هجينة أو متعددة الوسائل على دول غربية.