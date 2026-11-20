أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بأن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى في ولاية كاليفورنيا أعلن، يوم الخميس، توجيه اتهامات فيدرالية إلى 14 شخصاً على الأقل بتدبير مخطط لسرقة شحنات بقيمة 22.5 مليون دولار، استهدف 36 قطار شحن على الأقل في جنوب الولاية.

وحدد المدعون العامون زعيم العصابة بأنه ناثان دانيال أنخيل (21 عاماً) من شرق لوس أنجلوس، ويُشتبه في أنه أدار العملية بالاشتراك مع والده دانيال أنخيل (38 عاماً) وعمّيه رودولفو أنخيل وخوسيه لويس أنخيل (23 عاماً لكل منهما).

ونشر المسؤولون مقطع فيديو يبدو أن بعض أفراد العصابة صوّروه بأنفسهم، يظهرون فيه وهم ينشرون أبواب الحاويات ويستولون على الصناديق، ويرفعون علامة النصر أثناء نهب القطارات.

وقال النائب الأول للمدعي العام الأميركي بيل عسيلي: "حجم السرقة مذهل. سنلاحق قضائياً من يغيرون على هذه القطارات، ومن يحوّلون البضائع المسروقة إلى أموال وهم يعلمون بذلك".

وبحسب الاتهامات، قاد ناثان أنخيل مجموعة من المتآمرين بين فبراير 2024 وأغسطس 2026 في استهداف قطارات تنقل بضائع عالية القيمة لإعادة بيعها في السوق السوداء، من بينها أحذية "نايكي" وأدوات "ميلووكي" وأجهزة إلكترونية ومنتجات أخرى وصلت إلى الولايات المتحدة عبر ميناءي لوس أنجلوس ولونغ بيتش.

وأوضح المدعون أن أفراد العصابة كانوا يخططون مسبقاً لعملياتهم، فيختارون مواقع محددة على السكك الحديدية لإجبار القطارات على التوقف، ثم يقطعون خراطيم الهواء لتفعيل نظام التوقف الطارئ. وعند توقف القطار، يصل أفراد آخرون بشاحنات أو عربات نقل للصعود إليه، فيما يتولى آخرون المراقبة. وكانت البضائع تُنقل بعد ذلك إلى منازل تخزين، بعضها يعود لعدد من المشتبه بهم، فيما نسّقت العصابة عملياتها وناقشت أسعار إعادة البيع عبر "إنستغرام".

وأشار المسؤولون إلى أن أحد المشترين كان ممثلاً لشركة في لوس أنجلوس معروفة بإعادة بيع الأحذية الرياضية وملابس الشارع، وهي ليست موزعاً معتمداً لـ"نايكي". ووفق الاتهامات، درّت هذه الشركة وحدها أكثر من مليون دولار على العصابة، بعد شرائها آلاف الأزواج من أحذية "نايكي" المسروقة بين مايو وأكتوبر 2025.

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق استمر 14 شهراً، شاركت فيه تحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب الجرائم التجارية في شرطة لوس أنجلوس، وشرطة سكك حديد "يونيون باسيفيك"، وبرنامج مكافحة سرقة الشحنات التابع لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأميركية.

وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، و10 سنوات عن كل تهمة سرقة، فيما تصل عقوبة كل تهمة اعتداء على عربات السكك الحديدية إلى السجن مدى الحياة. وأكد عيسيلي أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم.