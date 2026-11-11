القبض على راكب ادعى حيازته قنبلة على متن طائرة أميركية

أعلنت السلطات الأميركية القبض على رجل زعم حيازته قنبلة، أثناء وجوده على متن رحلة داخلية متجهة من نيوارك إلى نيو أورليانز.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون إن الرجل صاحب الـ34 عاما، بدأ يتصرف بصورة غير طبيعية خلال الرحلة، وأبلغ أفراد الطاقم، بحسب التقارير، بأن بحوزته قنبلة.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي لشبكة "فوكس نيوز"، أن المتهم مهاجر غير شرعي من هندوراس سبق ترحيله مرتين، وهو محتجز حاليا.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار لويس أرمسترونغ الدولي في نيو أورليانز، وألقي القبض على الرجل من دون وقوع حوادث.

وأضافت الإدارة أن الرجل نقل إلى مركز الإصلاح التابع لمقاطعة جيفرسون، ووجهت إليه تهمتا الإبلاغ الكاذب عن التخطيط لإشعال حريق عمدا، وبث الرعب.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها تعتزم التحقيق في الواقعة، التي حدثت على متن رحلة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز".

وقالت الشركة في بيان، إن الطائرة التي أقلعت من نيوارك بولاية نيوجيرسي هبطت بسلام "عقب واقعة تسبب فيها أحد الركاب في اضطراب على متنها"، وإن قوات إنفاذ القانون "كانت في انتظار الطائرة لدى وصولها".

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، تقل على متنها 46 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

ولم تقدم إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون أي معلومات إضافية.