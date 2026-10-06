ترامب يتيح لجميع الأميركيين استخدام الديزل المعفى من الضرائب

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ،أمرا تنفيذيا يسمح لجميع المواطنين الأميركيين باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر، وهو وقود مُعفى من الضرائب ومخصص عادة للآلات الزراعية وغيرها من المعدات المستخدمة خارج الطرق العامة.

وذكر ترامب في كلمة ألقاها في تجمع حاشد بولاية نبراسكا أمام مؤيديه أن القرار سيلغي رسميا شرط الاستخدام خارج الطرق المعبدة، ويسمح لأي شخص بشراء الديزل المصبوغ باللون الأحمر المعفى من الضرائب لأي غرض كان.

والديزل المصبوغ باللون الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفى من ضرائب الوقود الخاصة بالطرق السريعة.