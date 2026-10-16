أميركا.. مسلّح يقتل 3 أطفال ومعلّماً في مدرسة ابتدائية

قالت الشرطة الأميركية إن مسلحا عمره 16 عاما ‌أطلق النار، ​أمس، في مدرسة ابتدائية بمدينة بيند بولاية أوريجون، مما أودى بحياة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن يرديه قتيلا أحد السكان المحليين المسلحين الذي طارد المهاجم إلى داخل المدرسة.

وذكرت الشرطة أن ⁠المهاجم دخل مدرسة سلفر ريل الابتدائية وأطلق النار عبر الأبواب المغلقة، دون تقديم تفاصيل أخرى بخلاف عمر المشتبه به.

وأفاد قائد شرطة مدينة ‌بيند، مايك كرانتز، خلال مؤتمر صحافي، بأن الأطفال القتلى أعمارهم خمسة وثمانية أعوام و11 عاما، بالإضافة إلى معلم واحد. وأصيب ‌أيضا تلميذ عمره سبعة أعوام ومعلم عمره ‌54 عاما ونقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأثنت ‌حاكمة ولاية أوريجون، ‌تينا كوتيك، خلال المؤتمر الصحفاي على المواطن الذي "تدخل بشجاعة لمنع وقوع المزيد ​من الخسائر في الأرواح".

وقالت ‌كوتيك "ينبغي ألا ​يمر أب أو أم ⁠بيوم كهذا، وينبغي ألا يعيش أي مجتمع يوما كهذا".

وقال كرانتز إن المواطن، الذي لم يكشف عن هويته، ​رأى ⁠المشتبه به يدخل ⁠المدرسة فطارده.

ويشار إلى أن حوادث إطلاق النار في المدارس أصبحت سمة متكررة في الحياة الأميركية.