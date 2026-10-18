تُمنح سنوياً لممثل يجسّد «أرقى القيم المهنية في مجال التمثيل»
تقديراً لإنجازاته المهنية.. نقابة ممثلين أميركية تمنح آل باتشينو جائزة عن مجمل أعماله
قالت نقابة ممثلين أميركية، إن الممثل الشهير آل باتشينو سيحصل العام المقبل على جائزة تقديرية عن مجمل إنجازاته المهنية وأعماله الإنسانية.
ويعد الممثل الأميركي، الذي اشتهر بدور مايكل كورليوني في سلسلة أفلام (جاد فاذر)، الفائز رقم 62 بجائزة نقابة ممثلي السينما-الاتحاد الأميركي لفناني الراديو والتلفزيون (ساج-أفترا) عن مجمل أعماله.
وستقدّم النقابة الجائزة لآل باتشينو في لوس أنجليس خلال حفل توزيع جوائز الممثلين في دورته الثالثة والثلاثين يوم 28 فبراير 2027، وذلك في إطار حفل سيبث مباشرة على منصة نتفليكس.
ويأتي تكريم آل باتشينو بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ستة عقود في السينما والتلفزيون والمسرح. واشتهر بأدوار عديدة لا تنسى، من بينها دور رجل الشرطة فرانك سيربيكو في فيلم (سيربيكو) عام 1973، ودور توني مونتانا رجل العصابات في ميامي بفيلم (سكارفيس) عام 1983، ودور الوكيل مارفن شوارتز في هوليوود بفيلم (وانس أبون إيه تايم... إن هوليوود) عام 2019.
وتمنح هذه الجائزة سنوياً لممثل يجسد ما تقول النقابة إنه "أرقى القيم المهنية في مجال التمثيل".
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