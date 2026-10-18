تقديراً لإنجازاته المهنية.. نقابة ممثلين أميركية تمنح آل باتشينو جائزة عن مجمل أعماله

قالت نقابة ممثلين أميركية، إن الممثل الشهير آل باتشينو سيحصل ​العام المقبل على جائزة تقديرية عن مجمل إنجازاته ‌المهنية وأعماله الإنسانية.

ويعد الممثل الأميركي، الذي اشتهر بدور مايكل كورليوني في سلسلة أفلام (جاد فاذر)، الفائز رقم 62 بجائزة نقابة ممثلي ​السينما-الاتحاد الأميركي لفناني الراديو والتلفزيون (ساج-أفترا) عن مجمل أعماله.

وستقدّم ​النقابة الجائزة لآل باتشينو في لوس أنجليس خلال ⁠حفل توزيع جوائز الممثلين في دورته الثالثة والثلاثين ​يوم 28 فبراير 2027، وذلك في إطار حفل ​سيبث مباشرة على منصة نتفليكس.

ويأتي تكريم آل باتشينو بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ستة عقود في السينما والتلفزيون والمسرح. واشتهر ​بأدوار عديدة لا تنسى، من بينها دور رجل الشرطة ​فرانك سيربيكو في فيلم (سيربيكو) عام 1973، ودور توني مونتانا رجل العصابات ‌في ⁠ميامي بفيلم (سكارفيس) عام 1983، ودور الوكيل مارفن شوارتز في هوليوود بفيلم (وانس أبون إيه تايم... إن هوليوود) عام 2019.

وتمنح هذه الجائزة سنوياً لممثل يجسد ما تقول النقابة ​إنه "أرقى القيم المهنية ​في مجال ⁠التمثيل".