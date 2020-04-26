سبعيني يصاب بـ«كورونا» للمرة الثانية في كندا

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «جزرنال دو كيبيك»

بعد نتيجة اختبار سلبية، خرج ريغان بيل من مستشفى، في مقاطعة كيبيك الكندية، ليتم اختباره للمرة الثانية، بعد بضعة أيام، ولسوء الحظ كانت النتيجة إيجابية.

وفي الـ24 من مارس، كان اختبار الرجل البالغ من العمر 72 عاماً إيجابياً، مثبتا وجود «كوفيد 19»، وذلك بعد بضعة أيام من ظهور أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. وتم نقل بيل إلى مستشفى «بيير لوغاردير»، في مدينة تيريبون الكندية، عندما كان يعاني من حمى وحرارة وصلت إلى 39.1 درجة مئوية.

«قلت لنفسي: هكذا يحدث عندما تموت،» يروي المُسن الكندي، «كنت ضعيفاً جداً، وعندما تكون ضعيفًا هكذا، فأنت تريد الموت حقاً!». وعندما تم تسريحه في 7 أبريل، كان اختباره سلبيا، واعتقد الرجل الذي كان يعمل في مجال البناء، أنه شفي.

واضطر بيل، الذي من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية، إلى إجراء الاختبار مرة أخرى في محل إقامته، في الـ23 من أبريل، تبعا لإجراءات الجراحة خلال الجائحة، وتبين أن الاختبار إيجابي مرة أخرى.

ويقول بيل، «أخبرني طبيبي أنني لن أتلقى العدوى مرتين!» و فوجئ مسؤولو دار الرعاية التي يقيم فيها، «لكن لا يمكنني فعل أي شيء، ولا بد لي من الانتظار»، يأسف الرجل الذي يتطلع إلى إجراء العملية الجراحية. لذلك سيخضع المُسن لاختبار ثالث لـ «كوفيد 19» في مايو المقبل.

ومن جهته أوضح رئيس جمعية كيبيك لعلماء الأحياء الدقيقة، كريستيان جاكوب أن هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر هذا الوضع، «ربما انتهت العدوى تمامًا، وربما بقي الفيروس مختفياً حتى وقت متأخر،»متابعاً، «يحدث مع فيروس هَربس، على سبيل المثال، وهناك آليات تسمح للفيروسات بالاختباء بشكل ما في الخلايا.»

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