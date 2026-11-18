أعدت مدارس حكومية وخاصة، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إجراءاتها في الأسبوع الأخير قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026–2027، خططاً لرفع جاهزية الطلبة لامتحانات، موزعة على تسعة مسارات تشمل: ضبط الحضور والانضباط، ومعالجة الفاقد التعليمي، واستكمال المناهج، وعقد اختبارات مواد المجموعة (B)، وإنجاز التقييمات المستمرة المحتسبة، وتكثيف المراجعات، وتعزيز المتابعة المنزلية، وضمان الاستعداد اليومي، ودعم الطلبة وتحفيزهم.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تنبيهات أصدرتها مدارس باحتساب الغياب مضاعفاً من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، وتنفيذ اختبارات تجريبية في مواد مختارة، من اليوم إلى بعد غد، لتدريب الطلبة على النظام الإلكتروني والتحقق من جاهزية الأجهزة والمنصات، بالتوازي مع اختبارات مواد المجموعة (B) التي بدأت يوم 16 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تعميمات ورسائل مدرسية موجّهة إلى الطلبة وأولياء الأمور، تؤكد استمرار الدراسة كالمعتاد، ومواصلة الاختبارات القصيرة والتقييمات المحتسبة، مشددة على أهمية الحضور خلال هذه الفترة لإنجاز المتطلبات الأكاديمية والاستفادة من الشروحات والتدريبات قبل الامتحانات المركزية.

وأوضحت التعميمات أن الحصص المتبقية ستُخصص لاستكمال الدروس ومعالجة النواقص، وحل التدريبات الداعمة، ومراجعة الهياكل الامتحانية وتثبيت المفاهيم، إلى جانب التأكد من إنجاز المهام واستكمال رصد الدرجات، بما يجعل الأسبوع الأخير امتداداً للعملية التعليمية والتقييمية.

ونبّهت مدارس أولياء الأمور إلى احتساب يوم الغياب بيومين خلال الفترة المحددة، ومنع الاستئذان والخروج المبكر خلالها، مؤكدة تطبيق اللائحة السلوكية بشأن الغياب. ودعت الأسر إلى متابعة انتظام أبنائها، وعدم التعامل مع الأيام السابقة للامتحانات باعتبارها فترة يمكن الاستغناء فيها عن الحضور.

خطة كل مدرسة

وبحسب تعميمات مدرسية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تُنفّذ الاختبارات التجريبية من اليوم وحتى بعد غد، وتختلف المواد والصفوف المشمولة بها وفق خطة كل مدرسة، وأعلنت مدارس الحلقة الثالثة إجراء تجربة في مادة الدراسات الاجتماعية لطالبات الصفوف من التاسع إلى الـ12 عبر منصة «Swift Assess».

وحددت التعميمات 30 دقيقة لأداء التجربة، مؤكدة طبيعتها التدريبية وعدم تخصيص فترة تعويضية لها، وتستهدف تدريب الطلبة على الدخول إلى المنصة والتعامل مع أدواتها، وتمكين الكوادر الإدارية من متابعة التنفيذ والتحقق من جاهزية النظام قبل الاختبارات الفعلية.

البرامج اللازمة

ودعت مدارس الطلبة إلى تحديث تطبيق «Swift Assess» على أجهزة «أندرويد» و«آي أو إس» المستخدمة في الاختبار، والدخول عبر الروابط المدرجة في بوابة الطالب، كما حذّرت مدارس من إعادة تهيئة أجهزة «اللابتوب» قبل الامتحانات، لما قد يترتب عليها من حذف البرامج اللازمة، مؤكدة ضرورة التحقق من وجود «المتصفح الآمن» وجاهزيته للعمل، إذ يتعذر أداء الاختبار في حال عدم توافره.

درجات الاختبارات

وأوضحت معلمة اللغة الإنجليزية، حنان شرف، أن الاختبارات تقيس أجزاء محددة من المقرر، وأن درجات الاختبارات السابقة لا تغني عن أداء التقييمات اللاحقة، ما يستدعي الحضور والاستعداد لكل اختبار. وأضافت أن حصص المراجعة والتدريب تتيح تعزيز فهم المهارات والمفاهيم الأساسية قبل الامتحانات.

تقييمات مستمرة

وأكد مدير إحدى المدارس الخاصة، سامر سرحان، لـ«الإمارات اليوم»، أن انتظام الطلبة خلال الأسبوع الجاري ضرورة أكاديمية في ظل تنفيذ تقييمات مستمرة تُحتسب ضمن درجاتهم، إلى جانب مراجعات مكثفة تستهدف رفع جاهزيتهم للاختبارات المركزية، وأشار إلى متابعة المدرسة للحضور ورصد الغياب، داعياً أولياء الأمور إلى عدم تغييب أبنائهم إلا للضرورة.

وتتوزع أنشطة هذه الفترة بين اختبارات مواد المجموعة (B)، والتقييمات المستمرة المحتسبة، والاختبارات التجريبية المخصصة للتدريب على المنصات الإلكترونية ولكل منها غرض مختلف، ما يستدعي متابعة الجداول والتعليمات الصادرة عن المدرسة، والاستعداد لكل متطلب في موعده.

مفاهيم أساسية

وأكدت مديرة إحدى المدارس الخاصة، علا السقا، أن المراجعات تركز على المهارات والمفاهيم الأساسية، وتتضمن نماذج أسئلة تحاكي الاختبارات المركزية، بما يساعد الطلبة على تحديد جوانب القوة والاحتياج، ويوجه جهودهم نحو ما يتطلب مزيداً من التدريب، مشددة على أهمية الاستفادة من هذه الحصص وعدم الاستهانة بها.

وتشمل الإجراءات المدرسية معالجة النواقص التعليمية وتعويض ما فات بعض الطلبة، من خلال الشروحات والتدريبات الداعمة، بما يعزز فهمهم للمحتوى وقدرتهم على تطبيقه، مع حث الأسر على تشجيع أبنائها على الحضور والمشاركة وإنجاز الأنشطة المطلوبة.

ويمتد الاستعداد إلى المنزل، عبر متابعة المراجعة اليومية والواجبات والمذكرات والأنشطة التدريبية، والتأكد من إنجازها، ومراجعة مواعيد الاختبارات ومتطلباتها، وتجهيز الأجهزة والتطبيقات اللازمة مسبقاً، وتتكامل هذه المتابعة مع تحفيز الطلبة ودعم ثقتهم بأنفسهم، بما يساعدهم على دخول الامتحانات بقدر أكبر من الاستعداد والاطمئنان.

. مدارس دعت إلى التحقق من وجود «المتصفح الآمن» وجاهزيته للعمل، إذ يتعذر أداء الاختبار في حال عدم توافره.

. الاختبارات التجريبية تنطلق اليوم حتى الجمعة.. و30 دقيقة لأداء التجربة.