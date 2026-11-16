مدارس تحذر من إعادة تهيئة أجهزة الطلبة.. لا اختبار دون «المتصفح الآمن»

حذرت مدارس أولياء الأمور والطلبة من إجراء إعادة تهيئة لأجهزة الطلبة «فورمات» قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدة ضرورة التحقق من وجود برنامج المتصفح الآمن (Secure Browser) على الأجهزة وجاهزيته للعمل، إذ لن يتمكن الطالب من أداء الاختبار في حال عدم توفره.



ودعت المدارس، في تعميم موجّهة إلى أولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" إلى التأكد من جاهزية الأجهزة بصورة عاجلة، وعدم الانتظار حتى موعد الاختبارات، موضحة أن تهيئة الجهاز قد تؤدي إلى حذف البرامج الأساسية اللازمة لأداء الاختبارات، وتُعد مخالفة للتعليمات.



ووجّهت الطلبة الذين لا يتوفر البرنامج على أجهزتهم، أو يواجهون خللاً فنياً، إلى مراجعة مسؤول الدعم الفني في المدرسة لتركيب البرنامج ومعالجة المشكلات قبل بدء الاختبارات.



وأكدت أن مسؤولية المحافظة على جاهزية الجهاز والالتزام بالتعليمات تقع على الطالب وولي أمره، وأن المدرسة لا تتحمل مسؤولية فوات الاختبار إذا نتج ذلك عن إجراء الفورمات بالمخالفة للتوجيهات.



وشددت على أهمية متابعة أولياء الأمور لأجهزة أبنائهم، والتحقق من تثبيت المتصفح الآمن وجاهزيته، لضمان استعداد الطلبة للاختبارات.