«اللائحة الجديدة لقانون السير».. 15 معياراً لاجتياز الاختبار العملي لرخصة القيادة

أقرّت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي آلية لتقييم المتقدمين للحصول على رخصة القيادة في الدولة، محددة 15 معياراً أساسياً لقياس مهارات القيادة، سواء كان ذلك ميدانياً أو بوساطة الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص.

ويُعتبر راسباً في الاختبار كل من لا يحصل على نسبة 75% على الأقل من مجموع الدرجات، ويُحدد له موعد لاحق لإعادة اختباره، كما يُعد راسباً، وإن حصل على النسبة المقررة للنجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين.

وأوضحت اللائحة أن المتقدمين الذين يجتازون الاختبار النظري بنجاح يخضعون للاختبار العملي لدى سلطة الترخيص، أو منشآت تعليم القيادة المعتمدة وتحت إشرافها.

وتشمل المعايير الـ15 تشغيل المحرك، والانطلاق بالمركبة إلى الأمام وإلى الخلف في الحالات العادية والطارئة وعلى المنحدرات، واستعمال ناقل الحركة عند بدء الانطلاق وأثناء السير، والتوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.

وتتضمن كذلك صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين مركبات أخرى، وعلى المنحدرات وبين إشارات أو خطوط محددة، والانتقال من مسار إلى آخر، والانعطاف يميناً ويساراً، واستعمال الإشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل أوضاع السير.

وتشمل المعايير أيضاً الالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والإشارات التي يقوم بها سائق مركبة أخرى، ومدى الانتباه والاستجابة إلى تعليمات الفاحص وأوامره، فضلاً عن اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوّارات، والدوران بالمركبة في حيز محدود من الطريق، وتخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.

وتتضمن بقية المعايير ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات، واستعمال مكابح الوقوف، والمرايا الجانبية والوسطية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية، فيما أجازت اللائحة لسلطة الترخيص اعتماد أي معيار آخر تراه لازماً.

حالات الرسوب

ونصّت اللائحة التنفيذية على أن تحدد سلطة الترخيص لكل معيار من معايير الاختبار درجة معينة تتناسب مع كفاءة طالب رخصة القيادة في أدائه، ويُعتبر راسباً كل من لا يحصل على نسبة 75% على الأقل من مجموع الدرجات.

كما يُعتبر الطالب راسباً، وإن حصل على النسبة المقررة للنجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا جرى تجنّب ذلك الخطر نتيجة تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة أثناء الفحص.

وحددت اللائحة الأفعال التي تُعد من قبيل الخطر المحتمل، وتشمل ملامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها للحدود أو الحواجز الموضوعة، وتحرك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها، والخطأ في عملية تغيير ناقل الحركة.

وتشمل هذه الأفعال أيضاً عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان المحدد، ومخالفة إشارات وعلامات المرور، وملامسة قدم طالب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.

الاختبار النظري

ونصّت اللائحة على اختبار طالب رخصة القيادة نظرياً في قواعد وأخلاقيات السير والمرور، بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، التي تتولى الإشراف على الاختبارات النظرية وتوزيع درجاتها، البالغ مجموعها 100 درجة، ويُعتبر راسباً كل من لا يحصل على نسبة 75% على الأقل من مجموع الدرجات.

• تدخّل الفاحص شفوياً أو عملياً، لتجنّب خطر أثناء اختبار القيادة، يُعدّ سبباً للرسوب.