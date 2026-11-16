اختبارات تجريبية بلا درجات للطلبة في مواد مختارة من 18 إلى 20 نوفمبر

تطبّق مدارس حكومية وخاصة تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم اختبارات تجريبية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، بهدف تدريب الطلبة على أداء الاختبارات الإلكترونية، وفحص جاهزية الأجهزة والأنظمة والمنصات، استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت تعميمات مدرسية اطّلعت عليها «الإمارات اليوم» أن التجربة تستهدف إكساب الطلبة مهارات الدخول إلى المنصات والتعامل مع أدوات الاختبار، إلى جانب تدريب الكوادر الإدارية على متابعة التنفيذ، ورصد الملاحظات التي قد تؤثر في سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2026-2027، المقرر انطلاقتها 25 نوفمبر المقبل.

وتستهدف الاختبارات التجريبية مواد مختارة مثل الدراسات الاجتماعية ومواد العلوم، بما فيها الفيزياء والكيمياء والأحياء، للصفوف العليا من التاسع إلى الثاني عشر، بحسب الصف والمسار الدراسي، ضمن المسارين العام والمتقدم، وتتولى كل مدرسة تحديد توقيت التنفيذ بما يتلاءم مع جدولها ويحافظ على انتظام اليوم الدراسي.

وحددت التعميمات المدرسية 30 دقيقة لأداء الاختبار، مؤكدة طبيعته التدريبية، ودعت الطلبة إلى تحديث تطبيق «Swift Assess» على أجهزة «أندرويد» و«آي أو إس» المستخدمة، والدخول عبر الروابط المدرجة في البوابة لضمان الوصول إلى المنصة وأداء الاختبار.

وشددت الإدارات على أن الاختبارات ذات طبيعة تدريبية وتقنية بلا درجات، ولا يترتب عليها أي أثر في النتيجة النهائية للطالب، كما لا تُخصص لها فترة تعويضية، إذ ينصبّ التركيز على اكتساب مهارات التعامل مع النظام والتحقق من جاهزيته.

وأفادت بأن الفرق التقنية ستشرف على تشغيل المنصات ومتابعة دخول الطلبة، وتوثيق الأعطال والملاحظات لإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى الوزارة، فيما يساند المعلمون الطلبة ويوجهونهم عند مواجهة صعوبات في استخدام أدوات الاختبار.

وأضافت أن التحضير للتجربة يشمل فحص الشبكات وأجهزة الحاسوب وتحديث بيانات الطلبة على المنصة، لضمان سلامة الدخول واستقرار الأداء، واستباق أي خلل قد يعوق تنفيذ الاختبارات النهائية.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى حث أبنائهم على المشاركة الجادة، والاستفادة من تلك الاختبارات في إتقان خطوات الاختبار الإلكتروني، مؤكدة أن التدريب المسبق يمنح الطلبة ثقة أكبر، ويتيح للكوادر التعليمية والتقنية معالجة الملاحظات قبل الامتحانات.