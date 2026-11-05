الإمارات.. 15 معياراً لاجتياز اختبار القيادة العملي.. والرسوب لمن تقل نتيجته عن 75%

أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، آلية لتقييم المتقدمين للحصول على رخصة القيادة في الدولة، محددة 15 معياراً أساسياً لقياس مهارات القيادة الميدانية، أو بواسطة الأنظمة التقنية الذكية التي تحددها سلطة الترخيص.

ويعتبر راسباً في الاختبار كل من لا يحصل على نسبة 75%، ويُحدد له موعد لاحق لإعادة اختباره.

وأوضحت اللائحة أن المتقدمين الذين يجتازون الاختبار النظري بنجاح، سيخضعون للاختبار العملي لدى سلطة الترخيص أو منشآت تعليم القيادة المعتمدة وتحت إشرافها.

وتتوزع المعايير الـ 15 المحددة للتقييم لتشمل كافة مهارات التحكم بالمركبة، والاصطفاف، والمناورة على المنحدرات وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى الالتزام بمسافات الأمان، والاستخدام الصحيح للمرايا والإشارات، والتفاعل السليم مع الدوارات والتقاطعات وأوامر الفاحص.

وتشمل هذه المعايير :

- تشغيل المحرك.

- انطلاق المركبة إلى الأمام وإلى الخلف في الحالات العادية والطارئة وفي المنحدرات.

- استعمال ناقل الحركة عند بدء الانطلاق وأثناء السير.

- التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.

- صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين مركبات أخرى، وعلى المنحدرات وبين إشارات أو خطوط مُحددة.

- الخروج من مسار الطريق إلى مسار آخر والانعطاف يميناً ويساراً.

- استعمال الإشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل أوضاع السير.

- الالتزام بإشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والإشارات التي يقوم بها سائق مركبة أخرى، ومدى الانتباه والاستجابة إلى تعليمات وأوامر الفاحص.

- اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.

- دوران المركبة في حيّز محدود من الطريق.

- تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.

- ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.

- استعمال مكابح فرامل الوقوف.

- استعمال المرايا الجانبية والوسطية.

- ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية.

ويجوز لسلطة الترخيص اعتماد أي معيار آخر تراه لازماً.

الرسوب

نصت اللائحة التنفيذية أن سلطة الترخيص تُحدد لكل معيار من معايير الاختبار درجة معينة تتناسب مع كفاءة طالب رخصة القيادة في أدائها، مقررة أنه يعتبر راسباً في الاختبار كل من لا يحصل على نسبة 75% على الأقل من مجموع الدرجات، كما يعتبر الطالب راسباً وإن حصل على النسبة المُقررَّة للنجاح، إذا تسبب أثناء الاختبار في خطر فعلي أو خطر محتمل عليه أو على الآخرين، أو إذا كان تجنّب ذلك الخطر نتيجة تدخل الفاحص شفوياً أو عملياً في القيادة أثناء الفحص.

ونصت أيضا أنه يُعد من قبيل الخطر المحتمل الأفعال الآتية:

- مُلامسة أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.

- تحرُّك المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.

- الخطأ في عملية تغيير ناقل الحركة.

- عدم التمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يُحدد له.

- مُخالفة إشارات وعلامات المرور.

- ملامسة قدم طالب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية للأرض أثناء السير.

الاختبار النظري

ونصت اللائحة على اختبار طالب رخصة القيادة نظرياً في قواعد وأخلاقيات السير والمرور، ويكون بالوسائل التي تعتمدها سلطة الترخيص، التي تتولى الإشراف على الاختبارات النظرية وتوزيع الدرجات من مجموع درجاتها (100) مئة درجة، ويعتبر راسباً كل من لا يحصل على نسبة (75%) خمسة وسبعين في المئة على الأقل من مجموع الدرجات.