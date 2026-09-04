«التربية» تشكل مساراً موازياً لـ «التقييم الأكاديمي» التقليدي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم خمسة اختبارات وتقييمات معيارية وطنية ودولية، ضمن منظومة تقييم الطلبة خلال العام الدراسي الجديد 2026-2027، تستهدف قياس مستويات الأداء والكفاءة، ورصد فجوات التعلم ونقاط القوة ومجالات التحسين، وتتبع نمو الطلبة، وتوفير بيانات موحدة تدعم تطوير التدريس والمناهج والسياسات التعليمية واتخاذ القرار.

وتنقسم الاختبارات المعتمدة إلى اختبارين وطنيين، هما «التقييم الأساسي للغة العربية ABA»، و«اختبار الكفاءة القياسي SPA»، وثلاثة اختبارات ودراسات دولية، هي «PISA» و«TIMSS» و«PIRLS».

وتغطي الاختبارات مراحل تبدأ من التحاق الطالب بالصف الأول، وتمتد في الاختبارات الوطنية حتى الصف الـ11.

مسار موازٍ

وتشكل الاختبارات المعيارية مساراً موازياً للتقييم الأكاديمي المعتاد للطالب، بحسب الدليل الإرشادي لتقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027 الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إذ تستهدف التقييمات الوطنية قياس مستويات الأداء في مهارات أساسية، وتستخدم نتائجها مرجعاً داخلياً على مستوى النظام التعليمي، لمقارنة الأداء وتحليل خط الأساس وقياس التقدم، ولا تحتسب ضمن السجل الأكاديمي للطالب ولا تؤثر في تقييمه التحصيلي.

التقييم الأساسي

ويتصدر الاختبارات الوطنية التقييم الأساسي للغة العربية (ABA)، وهو تقييم معياري واسع النطاق يقيس مهارات اللغة العربية المكتسبة في مرحلة رياض الأطفال، ويوفر بيانات حول مدى امتلاك طلبة الصف الأول المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لتعلم اللغة والتواصل الفعال.

ويطبق «ABA» على الطلبة الناطقين باللغة العربية عند التحاقهم بالصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، ويستند إلى مخرجات ونواتج تعلم القراءة والكتابة في مرحلة رياض الأطفال في منهاج اللغة العربية للوزارة، ونظريات اكتساب اللغة الأولى وتعلمها في مرحلة الطفولة.

ويتكون التقييم من ثلاث أدوات تشمل اختبار الطالب في اللغة العربية، ونموذج ملاحظة المعلم، واستبياناً إلكترونياً لأولياء الأمور، مع توظيف بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيه.

وتوزع درجات الطلبة على مقياس موحد يتيح مقارنة النتائج على مستوى الطلبة والصفوف والمدارس والإمارات، وتصدر بناء عليها تقارير تستجيب لاحتياجات المعلمين وأولياء الأمور والقيادات التعليمية.

«SPA» من الرابع إلى الـ 11

أما الاختبار الوطني الثاني فهو اختبار الكفاءة القياسي (SPA)، الذي يطبق على طلبة المدارس الحكومية من الصف الرابع حتى الصف الـ11، ويقيس مهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وفق نواتج التعلم في مناهج وزارة التربية والتعليم.

ويستهدف الاختبار تحديد الفجوات في مهارات الطلبة، وتوفير تقارير مدرسية تساعد في توجيه خطط التدخل المستندة إلى البيانات، وتطوير طرائق التدريس وتصميم المناهج والدعم المدرسي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ونتائج تعلم الطلبة.

ولا يستهدف «SPA» مقارنة أداء طلبة الإمارات بالأنظمة التعليمية الدولية، وإنما يعمل ضمن إطار مناهج الوزارة، وتوزع درجات الطلبة على مقياس موحد يسمح بمقارنة النتائج على مستويات الطالب والصف والمدرسة والإمارة.

وبحسب الدليل، توفر نتائجه بيانات دقيقة عن الفجوات والفاقد التعليمي في اكتساب المهارات، وقياس التقدم الأكاديمي، بما يدعم بناء خطط علاجية وبرامج تدخل قائمة على الأدلة، وتصدر تقاريره للفئات المعنية، بما فيها المعلمون وأولياء الأمور والقيادات، من خلال لوحة معلومات رقمية تفاعلية.

3 اختبارات دولية

وفي المسار الدولي تشارك دولة الإمارات في ثلاثة اختبارات ودراسات معيارية رئيسة هي (PISA) و(TIMSS) و(PIRLS)، بهدف قياس أداء الطلبة وفق معايير عالمية، ومقارنة النتائج بالدول المشاركة، والكشف عن نقاط القوة وفرص التحسين.

وتوظف نتائج هذه الاختبارات في رصد التقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية، وتحديد جوانب القوة ومجالات التحسين، ومقارنة أداء المدارس وفق نوع المنهج ونوع المدرسة، وتنفيذ تدخلات تربوية تستهدف رفع جودة التعليم، والمشاركة في الحوارات التربوية العالمية، وتعزيز الحضور الدولي للدولة.

«PISA» لطلبة الـ 15 عاماً

ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) قدرات الطلبة في سن 15 عاماً في القراءة والرياضيات والعلوم، إلى جانب مجال ابتكاري إضافي وفق دورة التقييم، مثل الثقافة المالية أو التفكير الإبداعي أو الكفاءة العالمية. ويركز الاختبار على قدرة الطالب على توظيف المعرفة والمهارات في مواقف وتحديات مختلفة، بما يوفر مؤشرات دولية لمقارنة أداء الطلبة والأنظمة التعليمية.

«TIMSS» لـ «الرابع» و«الثامن»

أما «TIMSS» فيقيس مهارات الرياضيات والعلوم لدى طلبة الصفين الرابع والثامن، ويوفر بيانات معيارية تسمح بمقارنة أداء الطلبة في الدولة بأداء نظرائهم في الدول والأنظمة التعليمية المشاركة. وتتضمن خريطة تقييم العام الدراسي 2026-2027 تطبيق دراسة TIMSS 2027 ضمن المحطات التقييمية المقررة خلال العام.

«PIRLS» لقراءة «الرابع»

ويختص «PIRLS» بقياس مهارات الإلمام بالقراءة لدى طلبة الصف الرابع، بما يوفر مؤشرات دقيقة حول مستوى الكفاءة القرائية وموقع أداء الطلبة، مقارنة بالمعايير والنتائج الدولية.

وتتضمن خريطة التقييم المعتمدة للعام الدراسي الجاري تطبيق دراسة PIRLS 2026 ضمن عمليات القياس.

وأكدت الوزارة عبر الدليل، أن الاختبارات الخمسة ترسم مسارين متكاملين للقياس، الأول وطني يبدأ بتشخيص المهارات اللغوية عند دخول الصف الأول ويمتد إلى قياس الكفاءة في اللغات والرياضيات حتى الصف الـ11، والثاني دولي يضع مهارات طلبة الإمارات في القراءة والرياضيات والعلوم وغيرها أمام مقاييس عالمية، لتتحول النتائج إلى بيانات تستند إليها خطط معالجة الفجوات، وتطوير المناهج والتدريس وصناعة القرار التعليمي.